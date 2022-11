Giulia Salemi, la lotta contro la malattia e l’amore fidanzato Pierpaolo Pretelli/ “Ci completiamo molto”

Giulia Salemi e l’amore per Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Da più di 2 anni sono inseparabili dopo l’incontro nella casa del Grande Fratello Vip. Un grande amore quello nato tra la influencer di origini persiane e l’ex velino di Striscia La Notizia che oramai stanno pensando a grandi progetti di vita insieme come il matrimonio. Prima però i due andranno a convivere a Milano dove hanno affittato un appartamento di 150mq come rivelato proprio dall’opinionista social del GF VIP 7. La Salemi è completa e felice accanto a Pretelli e non ha paura di ammettere di essere follemente innamorata. “6 novembre 2020. Sono passati due anni da quel giorno in cui con incoscienza ho accettato la sfida per una nuova ripartenza. Due anni che sembrano dieci per le cose che sono successe, per le persone a cui sono grata e per la mia crescita di donna. Due anni da ciao Pier” – ha scritto la influencer sui social.

Giulia Salemi "Pierpaolo è stupendo"/ "Con lui ho capito cosa significa essere amata"

Non solo, la Salemi ha aggiunto: “sono due anni che stiamo insieme, per me è un record assoluto. Sono contenta. Il nostro amore è nato al GF, la vita mi ha portato inaspettamente di nuovo in quella casa, per poi farmi conoscere il mio vero principe azzurro, un uomo incredibile, che mi ha fatto provare cosa vuol dire sentirsi amata, apprezzata e desiderata, l’amore vero. Mi fa sentire speciale, ci completiamo molto”.

Giulia Salemi trasloca con Pierpaolo Pretelli/ Signorini: "Manco foste i Brangelina!"

Giulia Salemi e la malattia:” ho affrontato un’operazione per un linfangioma al timo”

La vita di Giulia Salemi non è stata tutta rosa e fiori. La bellissima influencer ed opinionista social del Grande Fratello Vip 2022 ha rivelato di aver dovuto combattere contro una terribile malattia. “Quando avevo quattro anni ho affrontato un’operazione per un linfangioma al timo. L’intervento è stato “esteso”, mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo, come mi ha sempre raccontato mia mamma che ricorda quel periodo con grande angoscia, era il punto fondamentale. Forse per questo non ho voluto di correggere i segni lasciati dall’operazione” – ha confessato la Salemi.

Giulia Salemi choc sul tumore: "Ho un seno più piccolo..."/ Il no alla chirurgia

Non solo, la bellissima influencer ha anche confessato: “per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo . Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno. È cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero “la bellezza sta negli occhi di chi guarda”. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto”











