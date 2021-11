Giulia Salemi/ Pierpaolo Pretelli: “vorrei rivivere l’emozione di diventare padre”

Giulia Salemi ospite della nuova puntata di Domenica In, il programma di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai1. In questi giorni si è parlato tantissimo della influencer persiana per due motivi: il primo il suo debutto su Sky con un nuovo programma televisivo dal nome “Artisti del panettone”, un format pensato per celebrare il dolce tipico della tradizione natalizia italiana. Il secondo motivo riguarda la sua assenza durante una cena tenutasi a casa della zia Mara dove tra gli invitati c’era il fidanzato Pierpaolo Pretelli. La cosa non è stata tanto gradita dai Prelemi, i fan della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che hanno letteralmente preso di mira la Venier scrivendole “ma perché non hai invitato anche Giulia?”. In realtà la Salemi era a Milano nella sua nuova casa in compagnia della madre Fariba Tehrani, ma chissà che nel salotto della domenica non possa tranquillare i tantissimi fan sul motivo della sua assenza.

Alex Belli stroncato da Giulia Salemi/ "Ripete sempre lo stesso copione ma..."

Intanto proseguono a gonfie vele le cose tra la Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli che non perde occasione per sottolineare quanto sia follemente innamorato della sua donna. Proprio negli studi di Domenica In, l’ex concorrente di Tale e Quale Show si è lasciato scappare: “vorrei rivivere l’emozione di diventare padre”

Giulia Salemi/ La lite con Malgioglio per Pierpaolo, la dichiarazione d'amore che...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: figlio in arrivo?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori? Sembrerebbe proprio di si o almeno questo è il desiderio palesato dall’ex velino di Striscia La Notizia durante un’intervista rilasciata negli studi di Domenica In a Mara Venier. Pretelli, infatti, parlando della storia d’amore con Giulia si è lasciato scappare un desiderio di paternità confessando di volere un figlio dalla sua fidanzata. La Venier allora gli ha chiesto se anche Giulia fosse d’accordo sulla cosa con Pretelli che ha replicato: “penso di si amore, ci daremo da fare”.

Pierpaolo Pretelli è Robbie Williams, Tale Quale Show 2021/ Inglese horror e Giulia..

Intanto Giulia Salemi si gode un momento di grande felicità sia nel privato che nel lavoro. Dopo la conduzione del programma “Salotto Salemi”, la sua prima esperienza di conduzione in solitaria, la influencer persiana si appresta a debuttare su Sky con un nuovo programma e rivela dalle pagine di Superguida tv i progetti per il futuro: “ci sono tanti programmi che mi piacciono e che in futuro mi piacerebbe sperimentare. Vorrei approdare alla conduzione di un format basato sulle interviste perché amo parlare e intrattenermi con le persone”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA