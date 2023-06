Giulia Salemi, retroscena sul “conto in sospeso” con Edoardo Donnamaria/ “Non si sono salutati…”

Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria ai ferri corti: il “caso” del compleanno di Alberto

Seppur con ruoli diversi, entrambi sono stati protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. Da una parte Giulia Salemi, “voce” del pensiero social; dall’altra Edoardo Donnamaria, assoluto protagonista in Casa prima della sciagurata squalifica. Ebbene, cos’è che nelle ultime ore li lega? Di certo non indiscrezioni di carattere sentimentale, tutt’altro. Secondo alcune fonti – come riportato dal portale Isa e Chia – tra Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria vi sarebbero delle ruggini risalenti proprio all’ultima edizione del GF Vip ormai conclusa da tempo.

Come spiega il portale Isa e Chia, Edoardo Donnamaria è stato negli ultimi giorni tra gli invitati della festa di compleanno di Alberto De Pisis. Fin qui nulla di strano; i due hanno maturato un forte rapporto d’amicizia durante l’esperienza al GF Vip e che sembra avere un seguito anche dopo l’avventura sotto i riflettori. Al party però era presente anche Giulia Salemi; ebbene, la “voce” social sarebbe “colpevole” di non aver salutato il fidanzato di Antonella Fiordelisi per ragioni che sono oggetto di dibattito tra i fan che popolano il mondo del web.

Giulia Salemi, ecco perchè non ha salutato Edoardo Donnamaria: “Alcune allusioni…”

Il mancato saluto di Giulia Salemi ad Edoardo Donnamaria, in occasione del compleanno di Alberto De Pisis, sarebbe dunque dovuto ad una sorta di conto in sospeso maturato durante l’esperienza al GF Vip. A spiegare il tutto è intervenuto il noto influencer Amedeo Venza – come riporta Isa e Chia – attraverso una serie di storie su Instagram. “Aria tesa ieri ad un compleanno dove erano invitati diversi protagonisti del GF Vip! Pare che Edoardo Donnamaria abbia provato a salutare Giulia Salemi senza essere ricambiato“.

Amedeo Venza avrebbe dunque confermato l’indiscrezione sul mancato saluto tra Edoardo Donnamaria e Giulia Salemi, argomentando poi sulle ragioni alla base della scelta. “Alcuni presenti fanno sapere che in effetti Giulia non ha voluto salutare Edoardo per via di alcune allusioni che lui aveva fatto mesi fa nella Casa“. Sul contenuto delle allusioni non sembrano reperibili ulteriori indizi, questione che sta infuocando il dibattito web. Intanto, anche Antonella Fiordelisi si è ritrovata a dover fare una precisione in occasione del compleanno di Alberto De Pisis. La donna non era al fianco del “suo” Edoardo Donnamaria ed ha motivato la sua assenza sui social. “…Edoardo è andato solo alla festa di Alberto, ma solo per fare gli auguri. Io sono a casa a fare la valigia“.











