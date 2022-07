Giulia Salemi: “Tale e Quale Show? Al momento non lo farei”/ E su Sanremo svela…

Giulia Salemi, no a Tale e Quale Show

Per la carriera di Giulia Salemi è un momento magico. L’influencer, seguitissima sui social, è stata una delle protagonista indiscusse del Giffoni Film Festival come conduttrice “Giffoni Music Concept” insieme a Nicolò De Devitiis. Un’esperienza bellissima e importante per Giulia che, professionalmente, ha ancora tanti sogni da realizzare. La conduzione sembra essere una delle possibili strade da percorrere dopo il successo ottenuto anche come conduttrice del GFVip Party insieme a Gaia Zorzi mentre non vedrebbe di buon occhio, almeno per il momento, la partecipazione a programmi come Tale e Quale Show che, invece, ha regalato una popolarità ancora più grande al fidanzato Pierpaolo Pretelli con cui procede tutto a gonfie vele.

Giulia Salemi: "Matrimonio con Pierpaolo? Odio fare progetti"/ "Vivo alla giornata…"

«Al momento no, perchè non ho la preparazione e la competenza. So dove posso fare bene e dove non è il mio campo. Se c’è da giocare a cantare lo faccio volentieri. Se devo fare un talent show dovrei impegnarmi al massimo e avere anche le qualità, dovrei fare prima un corso di canto e poi se ne riparla. In questo momento non ho la bravura in canto», ha ammesso Giulia.

Giulia Salemi "Stavo per ammazzarmi"/ E si arrabbia col suo Pierpaolo: "por*a t*oia"

Giulia Salemi e il sogno del Festival di Sanremo

Sul palco del Teatro Ariston, per il Festival di Sanremo 2023, accanto ad Amadeus durante la prima e l’ultima serata, ci sarà Chiara Ferragni. La presenza della moglie di Fedez su un palco così importante ha reso felicissima la Salemi che ha anche scritto una lunga lettera alla Ferragni per ringraziarla del lavoro svolto negli anni grazie al quale altre ragazze, oggi, possono fare lo stesso lavoro. Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, la Salemi ha anche parlato di Sanremo svelando il suo grande sogno.

“E’ la ciliegina sulla torta, è il massimo traguardo che uno può raggiungere. Però prima abbiamo da lavorare. E’ un sogno che spero un giorno si realizzi. Per adesso ci concentriamo sulla concretezza”, ha ammesso.

Giulia Salemi sbotta contro le voci di tradimento Pierpaolo Pretelli/ Il gestaccio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA