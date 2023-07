Giulia Stabile e Alessio Cavaliere Sono fidanzati?/ “Abbiamo stretto un rapporto bellissimo…”

Giulia Stabile, la tenera amicizia con Alessio Cavaliere tra impegni e tempo libero

La vicinanza dal punto di vista artistico e professionale può spesso sfociare in una tenera amicizia, e chissà anche in qualcosa di più. Da qualche settimana l’attenzione degli utenti social sembra essere rivolta in maniera particolare alle vicissitudini sentimentali di Giulia Stabile. La ballerina è reduce dalla rottura con Sangiovanni – relazione nata proprio tra i banchi di Amici di Maria De Filippi – ma pare che alcune amicizie particolari stiano rendendo il periodo meno burrascoso del previsto.

Nello specifico, stando anche ai vari contenuti social, Giulia Stabile sembra trascorrere piacevolmente molto tempo con Alessio Cavaliere. Quest’ultimo è un giovane ballerino che si è fatto notare proprio nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, tra i due sembra essere nata una tenera e dolce amicizia, condita da appuntamenti professionali condivisi che non possono che cementare ulteriormente il rapporto. I due saranno infatti tra i protagonisti sul palco del Gran Galà dedicato a Carla Fracci e indetto da Kledi Kadiu.

Come riporta Il Vicolo delle News, l’amicizia tra Giulia Stabile e Alessio Cavaliere sembra andare ben oltre i vincoli e gli impegni professionali. I due trascorrono in complicità anche il tempo libero; i due volti di Amici di Maria De Filippi sarebbero andati insieme anche al concerto di Blanco in compagnia di un’altra coppia nota del piccolo schermo: Niccolò De Vitiis e Veronica Ruggeri. Chiaramente, il mondo dei social tende spesso ad amplificare le notizie e dalla serena amicizia alla possibile liaison il passo è breve.

Ad alimentare la convinzione dei fan secondo la quale tra Giulia Stabile e Alessio Cavaliere possa realmente nascere qualcosa sono anche le ultime dichiarazioni del ballerino – riportate da Il Vicolo delle News – proprio nei confronti della collega e amica. “Cuore d’oro. Una persona magnifica, solare, gentile. Abbiamo stretto un rapporto bellissimo, che reputo molto importante. Lola ti voglio un bene immenso. E pensare che un anno fa scrivevo questo su di lei”.











