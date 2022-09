Giulia Stabile torna a Tu Si Que Vales 2022/ Confermata nonostante le critiche, e con Sangiovanni…

Giulia Stabile riconfermata a Tu Si Que Vales 2022 dopo la polemica

Nelle ultime settimane, sono state scagliate molte critiche contro la giovane ballerina Giulia Stabile e contro il programma “Tu Si Que Vales”. Girava voce che l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che nel 2021 aveva acquistato maggior successo anche grazie a Tu Si Que Vales, non sarebbe più stata un volto del programma nel 2022. Si diceva che la ballerina avesse troppi impegni per poter tornare a far sorridere il pubblico su canale 5 e il popolo del web ci ha messo ben poco a dare la sua risposta.

I fan della ballerina, che con la sua risata e la sua dolcezza ha incantato gli italiani, sono stati molto infastiditi dalla notizia e si sono scagliati contro questa scelta; altri invece pare abbiano gradito l’idea, perché si supponeva che il cantante “Albe” (anch’esso reduce da Amici), avrebbe preso il suo posto. Ebbene, come molti sanno, chi entra nel cuore di Maria De Filippi è difficile che esca da lì e a allo stesso modo dai suoi programmi televisivi. Giulia Stabile infatti, amatissima dalla grande conduttrice, è stata riconfermata all’interno del cast di Tu Si Que Vales 2022 e come riporta “Tv Sorrisi e Canzoni” sarà fissa al tavolo dei presentatori.

Giulia Stabile, gli impegni lavorativi e il futuro con Sangiovanni

Oltre a Tu Si Que Vales, Giulia Stabile ha avuto e avrà ancora molti altri impegni lavorativi e ovviamente lei ne è molto felice. Recentemente la giovane e talentuosa ballerina è stata ospite di Roberto Bolle allo show finale di “One Dance”, una serata importantissima che l’ha vista al fianco dell’étoile e di molte altre stelle del mondo della danza. Per Giulia è stata una gioia immensa e lo sarà altrettanto tornare sul palco di Amici 2022 come ballerina professionista. Cavalca l’onda del successo ma la sua vita come ben sappiamo è ricca di gioia anche grazie alla sua serenità in ambito sentimentale.

L’artista, legata ormai da più di un anno al cantante Sangiovanni, pare essere follemente innamorata e nella sua mente ci sono pensieri e progetti di coppia molto grandi. Recentemente intervistata da TPI, Giulia ha dichiarato: “Ho solo vent’anni e quello con Sangiovanni è il primo amore, ma non conta soltanto l’età o il fatto che sia il primo amore. Conta che tipo di persona hai vicino e la persona che ho io al mio fianco penso proprio sia la persona giusta per me. L’ho conosciuto ad un’età consapevole e sono consapevole che sia per me la persona giusta. Quindi, se me lo chiedi ti dico: ‘Sì, Sangiovanni è la persona con la quale vorrei avere una famiglia’”.











