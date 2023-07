Giulia Vittorioso: “Frasi sessiste in Rai? Sono incredula, conoscevo Mazzucchi”/ “Non escludo la denuncia”

Giulia Vittorioso, 21enne tuffatrice italiana della Rutgers University, è una delle atlete prese di mira dai commenti sessisti dei telecronisti Leonarduzzi e Mazzucchi della Rai, durante i Mondiali di Nuoto 2023. Gli insulti sono arrivati in diretta ma in pochi li hanno sentiti, essendo in quel momento la trasmissione in onda solamente su Rai Play 2. La denuncia è stata fatta da uno spettatore indignato per il comportamento dei telecronisti, autori di commenti sessisti e razzisti. Proprio su Vittorioso è stato fatto bodyshaming. “Le olandesi sono grosse”, commentavano i due. “Come la nostra Vittorioso”, replicava l’altro. E ancora lo scambio di battute: “È grande eh”, “Ma tanto a letto sono tutte alte uguali”.

La tuffatrice è stata offesa durante la finale del trampolino tre metri sincronizzato donne. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport si è detta incredula per quanto accaduto: è stata infatti tirata in ballo, oltre che con parole tutt’altro che carine, totalmente senza motivo. La Vittorioso, infatti, non fa parte della squadra dei Mondiali: “Non so se essere più arrabbiata o incredula. Sono a Roma e non riesco ancora a capire perché hanno tirato in ballo proprio il mio nome”.

Vittorioso: “Denuncia? Deciderò con i miei genitori”

Per Giulia Vittorioso è stato uno shock sentire quelle parole in diretta su Rai Play 2 durante i Mondiali di Nuoto: “L’ho sentito con le mie orecchie, mi ero appena collegata, saranno state le 8.30, si capiva chiaramente che i due telecronisti non sapevano di essere in onda. Hanno fatto il mio nome, non ci volevo credere. Poi come nulla fosse hanno continuato a dire cose sessiste su tutti, frasi irripetibili che non stanno né in cielo né in terra”. La tuffatrice 21enne è rimasta sconvolta: “Conosco Massimiliano Mazzucchi da quando ho 7 anni, fino a un paio di anni fa ci vedevamo in piscina tutti i giorni e non mi ha mai detto niente di simile. A parte questo, è toccato a me, ma se fosse successo a un’altra tuffatrice una simile offesa sessista non sarebbe stata giusta lo stesso”.

Sulla presunta parentela con Leonarduzzi, invece, ha spiegato: “Mai sentito, le volte che le mie gare sono andate in onda sulla Rai la telecronaca era di Bizzotto e Bertone. In ogni caso non siamo parenti in alcun modo, a meno che non abbia dei parenti nascosti”. Per la giovane atleta, “È stato talmente improvviso che non mi sono resa conto, ma grazie ai miei amici ho capito che in poco tempo la cosa era finita sulla bocca di tutti. Sostegno da tutti davvero. Mi è bastato fare una storia su Instagram e subito sono piovuti messaggi bellissimi, di condanna unanime. Li ringrazio”. Giulia Vittorioso, adesso, sta pensando a quali provvedimenti prendere: “Denuncia? Non lo escludo, deciderò cosa fare assieme ai miei genitori che sono molto arrabbiati”.











