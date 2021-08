Giuliana Brugnoli, ex moglie Little Tony/ Il cantante: “voleva lasciarmi, ma…”

Chi è Giuliana Brugnoli? Il rapporto con Little Tony

Giuliana Brugnoli è stata la prima moglie di Little Tony, il cantante di “Cuore matto”. Una storia importante quella nata tra l’artista rock e la donna che si sono sposati nel 1972 a San Marino. Dal loro amore e matrimonio è nata poi Cristiana Ciacci, la sola ed unica figlia dell’artista. Purtroppo Giuliana e Little Tony hanno visto il loro amore interrotto per un terribile scherzo del destino. La prima moglie di Little Tony, infatti, muore nel 1993 a causa di un terribile tumore lasciando la figlia di soli 19 anni. Un lutto che ha segnato la vita sia di Little che della figlia Cristiana Ciacci.

Qualche anno dopo proprio Cristiana Ciacci, in una intervista rilasciata alla stampa, ha rivelato alcuni retroscena sul rapporto dei suoi genitori: “secondo lei una volta nata io avevano raggiunto l’apice della relazione e tutto quello che veniva dopo sarebbe stato meno”. Il rapporto tra Giuliana e Little è stato molto controverso; un amore segnato da discussioni, ma anche tradimenti.

Little Tony: “mia moglie Giuliana Brugnoli voleva lasciarmi…”

Una lunga storia d’amore quella tra Giuliana Brugnoli e Little Tony. I due si sono incontrati per la prima volta nei primi anni ’70 sulle spiagge di Ostia come ha raccontato la figlia. La donna lavorava come hostess di volo e l’incontro con Little ha cambiato il corso della sua vita. “Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme per 12 anni” – ha raccontato Cristiana Ciacci, la figlia nata dall’amore tra Giuliana e Little Tony.

Il matrimonio tra i due è stato segnato da alti e bassi. Proprio Little Tony in una delle sue interviste parlando della prima moglie rivelò: “mia moglie, che adesso non c’è più, mi voleva lasciare perché non stavo un momento a casa fra Sanremo, Cantagiro, Venezia e il cinema. Dal ’66 al ’70 ho fatto 15 film”.



