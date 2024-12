La vita di Eleonora Daniele ruota attorno all’amata figlia Carlotta, nata dopo un parto difficile e complicato. Questi suoi primi tre anni di vita mamma Eleonora e suo marito Giulio Tassoni se li sono goduti appieno, anche se lei non nega che la maternità le ha cambiato la vita. In una bella intervista rilasciata al settimanale Gente, la showgirl ha parlato dei cambiamenti che ci sono stati nella sua routine quotidiana, dal momento in cui ha accolto la piccola Carlotta.

Baronessa Rotschild/ La figlia di Gabriella Guerin: “E' stata uccisa, non è stato un incidente”

“Il parto fu uno shock, ma mia figlia Carlotta è un dono del cielo”, ha detto Eleonora nel corso dell’intervista, ripercorrendo appunto le difficoltà del parto che l’hanno segnata emotivamente. “Ma adesso io plano sulle cose – spiega dopo quell’esperienza – mi sono ammorbidita e guardo gli occhi attraverso mia figlia”. La conduttrice è felice e fiera di come stia crescendo sua figlia, per la quale dice apertamente di provare un amore totalizzante. “Mia figlia è un regalo di mio padre, che non c’è più. Lui desiderava tanto gli facessi una bambina”, ha raccontato emozionata.