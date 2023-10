Giuseppe Garibaldi attratto da Samira Lui al Grande Fratello 2023?/ Sospetti del web dopo il bacio a Beatrice

Giuseppe Garibaldi tra Beatrice Luzzi e Samira Lui: triangolo al GF 2023?

Al Grande Fratello 2023 il primo bacio di questa edizione, quello tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, ha alimentato il dibattito dentro e fuori dalla Casa. L’attrice e il coinquilino, infatti, si sono scambiati un bacio appassionato che, tuttavia, sembra non convincere tutti quanti. Tra le mura di Cinecittà serpeggia infatti il timore che il ragazzo stia fingendo con l’attrice, con Anita Olivieri che ha spifferato ad alcuni coinquilini: “Eravamo in magazzino e ha detto ‘io se entra una ragazza lunedì faccio il panico’“.

Giuseppe Garibaldi finge con Beatrice Luzzi?/ Anita lo smaschera: "Ha detto che se entrano nuove ragazze..."

Ma, indipendentemente dall’ingresso o meno di nuove concorrenti che possano attirare l’attenzione di Giuseppe, è ormai risaputo che il ragazzo abbia un interesse per un’altra coinquilina: Samira Lui. Garibaldi, infatti, non è rimasto indifferente alla sua bellezza e più volte lo ha dimostrato. Nella Casa, dunque, come fatto notare anche da Novella 2000, Giuseppe sembra trovarsi tra due fuochi: da un lato l’interesse di Beatrice per lui, dall’altro la sua attrazione per Samira.

Garibaldi e Beatrice Luzzi, bacio appassionato al Grande Fratello 2023/ Web furioso: "Tutto finto"

Il web sospetta di Giuseppe Garibaldi: “Spera che Samira ceda…“

Intanto, anche sul web, in molti hanno discusso le dinamiche sentimentali che stanno animando la Casa del Grande Fratello 2023. In molti infatti accusano Giuseppe Garibaldi di giocare con i sentimenti di Beatrice Luzzi, essendo ben consapevole che il reale interesse che nutre è solo per Samira Lui. “Giuseppe ha confermato a Ciro che se Samira gli chiedesse di stare insieme non ci penserebbe un attimo, e che tanto con Beatrice non importa. Secondo Massimiliano Beatrice “prenderà una grande tranvata”“, si legge su Twitter.

Samira Lui, nuovo amore al Grande Fratello 2023?/ "Impossibile, il mio fidanzato Luigi Punzo è raro…"

Molti ritengono anche che la mossa del ragazzo sia quella di stare insieme a Beatrice per far ingelosire Samira, la quale potrebbe così cedere: “Giuseppe ha appena detto che spera che Samira ceda vedendolo con Beatrice. Devi uscire prima di subito“. Ma c’è anche chi ritiene che Garibaldi abbia in realtà buone intenzioni: “Forse alla gente sfugge che tutto é partito come scherzo e se non dovesse essere nessuno si strapperà i capelli, che Giuseppe sia attratto da Samira si sa. Diamogli fiducia perché secondo me vuole tutelare ciò che di bello sta costruendo con Bea, basta osservarlo“.

#grandefratello Giuseppe ha confermato a Ciro che se Samira gli chiedesse di stare insieme non ci penserebbe un attimo, e che tanto con Beatrice non importa. Secondo Massimiliano Beatrice “prenderà una grande tranvata” — Federica Miele (@FedericaMiele6) October 8, 2023

Giuseppe ha appena detto che spera che Samira ceda vedendolo con Beatrice. Devi uscire prima di subito 😭😭😭😭 #GrandeFratello — Livia (@Liviamarte) October 8, 2023

Forse alla gente sfugge che tutto é partito come scherzo e se non dovesse essere nessuno si strapperà i capelli, che Giuseppe sia attratto da Samira si sa

Diamogli fiducia perché secondo me vuole tutelare ciò che di bello sta costruendo con Bea, basta osservarlo.#grandefratello — 👩🏻‍🦰 🔥Garibalduzzi 🌶️ (@giuspa_beatrice) October 8, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA