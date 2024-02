Giuseppe Garibaldi innamorato di Anita?/ Diviso tra lei e Beatrice, il punto della situazione

Giuseppe Garibaldi diviso tra Anita e Beatrice?

In queste ultime settimane, Giuseppe Garibaldi si è allontanato dalla sua inseparabile amica Anita Olivieri per riavvicinarsi a Beatrice Luzzi. Tra il bidello e la sua inquilina ci sono stati diversi scontri che hanno portato ad una separazione.

Giuseppe è innamorato di Anita? E’ questa la domanda che assilla i telespettatori sempre attenti alle dinamiche del Grande Fratello. Il cambiamento repentino nei confronti della sua amica, fa pensare ad una gelosia, dal momento in cui Olivieri ha ricevuto la sorpresa del suo fidanzato durante la diretta. Lo stesso Alfonso Signorini ha chiesto chiarimenti al bidello, che ha risposto: “Tra me è Anita è un amore fraterno ma non è un fidanzamento, un altro tipo di amore. È proprio un mio modo di fare. Noi abbiamo vissuto anche dei momenti brutti insieme e questo ha rafforzato il nostro rapporto. Non mi sono però mai fatto l’idea di un sentimento diverso. Anzi, io tifo per Anita ed Edoardo (Sanson, il fidanzato storico di Anita, ndr)”. Sarà davvero così?

Giuseppe Garibaldi furioso con Anita/ "Hai sempre parlato male e contro di me", amicizia finita?

Giuseppe Garibaldi e il riavvicinamento con Beatrice Luzzi: ritorno di fiamma?

Nelle ultime settimane, c’è stato un riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice che stanno cercando di buttarsi il passato alle spalle e ricominciare. Tra i due c’è sempre stata una certa affinità, tanto da aver iniziato una vera e propria relazione all’interno del Grande Fratello. Nel corso dei mesi, però, incomprensioni e litigi hanno portato a una netta frattura tra loro che sembrava insanabile. A poche settimane dalla fine del reality show, però, tra i due qualcosa è cambiato: “Non nego che, se ci siamo messi insieme, un qualcosa c’è. Restando qui ormai da 6 mesi non svanisce da un momento all’altro, ti porti sempre dentro quel sentimento, quella magia che avevamo da sempre” ha confessato il barman ad Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, pace al Grande Fratello 2024?/ Lei: "Vorrei che ci capissimo meglio e…"

E ancora: “Io le ho detto di lasciare indietro quello che abbiamo fatto e che è successo. In effetti nell’ultimo periodo, dopo che sono tornato, ci siamo molto avvicinati. Siamo quasi alla fine, godiamoci questo ultimo step senza pensare al passato”. Beatrice Luzzi non nasconde la voglia di conoscere meglio Giuseppe Garibaldi, ma sottolinea il rammarico di come siano andare le cose tra loro: “Non è così semplice, io non ci casco più. Ma mi piacerebbe tantissimo poter riuscire ad approfondire e chiudere meglio la situazione che era nata ed era stata poi incastrata in malo modo“. L’attrice conclude: “Quello a cui terrei tantissimo è che lui riuscisse a vedermi per quella che io penso di essere, e non per quella che pensa lui. Mi piacerebbe che ci lasciassimo in modo bello e che riuscissimo ad approfondire meglio e che ci capissimo meglio”. Sebbene i fan dei “Beabaldi” siano felici di questo ritorno di fiamma, dall’atro alcuni sono convinti che Giuseppe si sia riavvicinato all’attrice solo perchè è la prima finalista del programma. Come andrà a finire?

Anita Olivieri, amicizia finita con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “Gli ho detto basta…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA