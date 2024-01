Giuseppe Garibaldi innamorato di Anita Olivieri? “È parte di me”/ Lei: “Suoi atteggiamenti mi urtano”

Giuseppe Garibaldi innamorato di Anita Olivieri al Grande Fratello 2024? “Se non la vedo impazzisco”

L’amicizia fraterna tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri al Grande Fratello 2024 ha messo in crisi il giovane calabrese. In queste ore, infatti, ha rivelato agli altri inquilini della Casa di iniziare a provare un forte sentimento per la 26enne romana: “Il nostro è un legame forte. Io fuori da qui se non la vedo impazzisco. Lei è una parte di me. Io con lei mi sono trovato subito. C’è stata questa cosa che ci siamo uniti ed è indiscutibile, una cosa che se mi ci metto a pensare non trovo parole per descriverla.”

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, è giallo sulla crisi/ Tornati insieme dopo annuncio della separazione?

E non è tutto perché Giuseppe Garibaldi parlando con Rosy Chin ha anche aggiunto: “Tu vedi, vado in paranoia se non la vedo, se non c’è vado in paranoia. Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno. Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò comunque più tempo ad Anita. Poi lei ha le sue tempistiche e le sue cose, ma è tosta” Insomma, stando alle sue parole non ci sono dubbi che il giovane dopo essersi preso una cotta per Beatrice Luzzi adesso è attratto da Anita Olivieri, ma quest’ultima non sembra provare i suoi stessi sentimenti.

Greta Rossetti: "Cosa farei se tornassero insieme?"/ La previsione su Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Anita Olivieri dura su Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2024: “Non è che non vivo senza di lui”

Giuseppe Garibaldi ha confessato di essere molto attratto da Anita Olivieri, i due sono tra i veterani di questa edizione, entrati sin dall’inizio hanno da subito legato. Tuttavia la concorrente del Grande Fratello 2024, invece, ha dichiarato parlando con Letizia Petris di non sopportare alcuni suoi atteggiamenti: “A me fa piacere che tutti i giorni mi fa la colazione ma io non sono una persona che non sa farsi la colazione. Non è che io non vivo senza di lui e se lo pensa mi urta il sistema nervoso.”

Grande fratello, Beatrice Luzzi nel mirino degli haters: esplode la polemica/ Le frasi incriminate

E poi ancora Anita Olivieri ha aggiunto: “Io sono una persona indipendente e se un’altra persona non mi fa nemmeno alzare dalla sedia per prendermi il sale, è normale che mi infastidisca. Ho 26 anni! Ma poi mi viene vicino e mi dice ‘dai vieni con me, andiamo’, ma se sto parlando con qualcuno lasciami libera. Non è che adesso io devo viverla con lui. Dai, non può fare così ti prego. Deve capire che non possiamo vivere in simbiosi.” Per la 26enne romana, che fuori ha una situazione complicata con il suo ragazzo, Giuseppe Garibaldi ha degli atteggiamenti troppo opprimenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA