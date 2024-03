Giuseppe Garibaldi: “Mentre ero al Grande Fratello mia madre non stava bene…”/ “Aspetterò Beatrice!”

Giuseppe Garibaldi, la finale del Grande Fratello 2024 ‘sfiorata’: “Ecco perchè ho rosicato…”

Il salotto di Verissimo ha accolto oggi uno dei personaggi più iconici del Grande Fratello 2024: Giuseppe Garibaldi. L’intervista da Silvia Toffanin è partita da un’analisi sull’eliminazione ad un passo dalla finale, arrivando ovviamente anche al rapporto, spesso tormentato, con Beatrice Luzzi. “Ci sono rimasto male perché speravo di arrivare alla fine, però ho lottato con i più forti quindi questo mi fa onore. E’ andata come doveva andare, non ho nessun rammarico e mi dispiace però di non essere arrivato in finale. Mi davano vincitore? Ho letto, ma io non mi ritenevo così forte. Avevo una buona percentuale, quello sì, e mi ha fatto rosicare ancora di più…”.

Garibaldi furioso dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 2024/ Frecciatina a Beatrice Luzzi?

Nonostante la bruciante eliminazione ad un passo dalla finale del Grande Fratello 2024, Giuseppe Garibaldi si è detto comunque felice e soddisfatto del percorso nel reality. “E’ stata comunque una bellissima esperienza e mi sono messo in gioco anche dove ho sbagliato, errori che poi non fanno parte della mia personalità e rivederli mi fa stare male. Però a parer mio, comunque lì si vivono delle emozioni che da fuori vengono percepite diversamente. Aver messo un punto alla relazione con Beatrice può aver inciso; i sentimenti da parte mia ci sono stati, quando ci sono queste emozioni una piccola relazione c’è”. Il calabrese ha poi aggiunto: “Adesso si è spenta? Sì, abbiamo avuto continui litigi e poi per proteggermi un pochino per le altre amicizie che lei ha avuto al Grande Fratello”.

Beatrice Luzzi senza pietà su Giuseppe Garibaldi/ "Ecco perché è stato eliminato dal Grande Fratello 2024"

Giuseppe Garibaldi a Verissimo: “Mio padre era contrario al Grande Fratello, ora è fiero di me…”

Nonostante gli alti e bassi, Giuseppe Garibaldi ha raccontato a Verissimo di aver fatto tesoro del percorso di crescita riscontrato soprattutto grazie al rapporto con Beatrice Luzzi. “Comunque sono felice perchè è stata l’unica persona che mi ha portato a crescere; se avessi avuto un percorso lineare basato solo sulle amicizie forse a livello umano non avrei appreso cose come con lei. Se ero innamorato? Diciamo che ero abbastanza preso, l’ho detto anche a lei, però poi i continui litigi ci hanno portato a prendere delle decisioni non volute e lei ha sofferto molto il distacco e la chiusura totale”. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 non ha escluso un possibile ritorno di fiamma: “ Se spero che lei possa cambiare idea? Io ci proverò, quello che succederà però non lo so perché abbiamo ancora tante cose da dirci e da chiarire. Il mio più grande rammarico è quello di non averla difesa abbastanza…”.

Giuseppe Garibaldi eliminato dal Grande Fratello 2024/ Varrese sconvolto, Signorini: “Meritavi la finale!”

Giuseppe Garibaldi ha poi raccontato l’abbraccio con sua madre appena uscito dal Grande Fratello 2024: “Mia mamma mi è venuta a trovare in hotel quando sono uscito, è stato un lungo pianto perchè anche lei sperava nella finale. Vederla dopo tanto tempo è stato come avere una spalla su cui lasciarmi andare… Mi è mancata tantissimo, anche perchè lei non stava tanto bene di salute e il gf mi aggiornava sulle sue condizioni. Sono entrata che doveva operarsi ma ringraziando il cielo tutto si è sistemato e non è dovuta andare sotto i ferri: ora quindi ne approfitto per recuperare un po’ di tempo con lei”. A proposito di suo padre ha invece raccontato: “Era contrario al Grande Fratello? All’inizio sì, diceva che per noi era una realtà troppo grande. Per 3 giorni non ci siamo parlati, durante l’esperienza però ha sicuramente cambiato opinione e quando è venuto a trovarmi mi ha detto che era soddisfatto per quello che stavo facendo nonostante le difficoltà. Sapere che è orgoglioso di me è ancora di più un onore…”.

Giuseppe Garibaldi e i malori al Grande Fratello 2024: “Sono stato una settimana da solo in hotel…”

Giuseppe Garibaldi si è poi espresso a proposito dei malori riscontrati durante la sua esperienza al Grande Fratello 2023, momenti di forte apprensione per lui, gli inquilini e il pubblico. “Fisicamente sto bene, i primi giorni di febbraio sono svenuto; è stato un collasso e quando sono uscito non stavo del tutto bene ma ho insistito per tornare. Prima non mi era mai successo. Sentivo però che non stavo bene fisicamente, poi è arrivato il momento che il mio corpo mi ha fatto capire che avevo bisogno di una pausa e sono stato per una settimana da solo in hotel… Devo fare ancora degli accertamenti però ora mi sento bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA