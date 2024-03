Giuseppe Garibaldi smonta Beatrice Luzzi: “Ci ha davvero provato con Alessio”/ “Io geloso? Infastidito sì”

Giuseppe Garibaldi non crede a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: “Ci stava provando davvero con Alessio Falsone”

Giuseppe Garibaldi geloso di Beatrice Luzzi? Una domanda che nasce spontanea di fronte a quanto accaduto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2024, quando Signorini ha mostrato ai gieffini un video in cui Beatrice sembra flirtare con Alessio Falsone. L’attrice ha però smentito, parlando di uno scherzo e di una provocazione nata sul momento ma senza alcun fine nascosto. Lo stesso Signorini ha poi smorzato l’impatto del video, parlando di provocazione premeditata di Beatrice non dovuta ad un reale interesse.

Beatrice Luzzi: “Io e Giuseppe Garibaldi siamo troppo diversi”/ “Ho bisogno di un altro tipo di uomo…”

Eppure secondo Giuseppe Garibaldi non sarebbe questa la verità. Se in diretta il gieffino si è mostrato poco toccato dall’essere stato citato dai due durante il loro flirtare, dopo la puntata Giuseppe si è invece sfogato con Letizia, dando un’altra versione dei fatti. “Per me era palese che lei ci stesse provando con Alessio. – ha detto Giuseppe – A parere mio sì. Se mi sono ingelosito? No, no, ingelosito no. Però mi ha dato fastidio. Un po’ sì.” ha quindi ammesso.

Giuseppe Garibaldi innamorato di Beatrice Luzzi?/ "Lei mi piace, è una bella donna dentro e fuori"

Giuseppe Garibaldi: “Alessio Falsone non è paragonabile a me”

Secondo Letizia Petris, Giuseppe Garibaldi sarebbe infastidito da Alessio Falsone perché si è avvicinato alle donne che prima erano molto vicine a lui: prima Perla Vatiero, poi Greta Rossetti, e ancora Anita Olivieri e Beatrice Luzzi: “Forse tu te la stai vivendo come se lui fosse il secondo Giuseppe della casa”, ha detto la Petris.

Garibaldi però ha negato: “No, è imparagonabile a me. Su Perla un po’ ci sono rimasto male, ma non voglio entrare in merito. C’è anche un po’ di invidia perché lui è al pieno delle energie e io no”. Letizia però ha notato: “Noi ragazze litigavamo per stare con te e ora i rapporti che hai mantenuto identici sono solo quelli con me, Paolo e Rosy”. Giuseppe ha assicurato di avere notato tutto: “Io non sono scemo. Per questo sto a rimuginare. A lungo andare si vedono le persone, chi c’è, chi non c’è”.

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, altra lite al Grande Fratello 2023/ Lei: “Non ho bisogno di te!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA