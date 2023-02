Giuseppe Giordano, marito Marina Occhiena/ “Ci conoscemmo più di 30 anni fa a Roma”

Giuseppe Giordano e il grande amore per Marina Occhiena: “è piena di vita”

Giuseppe Giordano è il marito di Marina Occhiena, la ex cantante dei Ricchi e Poveri. L’incontro a Roma e la nascita di un grandissimo amore. La coppia è felicemente innamorata da 32 anni e insieme hanno avuto anche un figlio: Gionata Giordano. Proprio la cantante, ospite di Domenica In, ha parlato del marito confessando: “mio marito è dolce, abituato però a dirigere, a gestire tutto, non certo a comandare, eh! Per cui, io sono contenta e sono sicura del mio amore, perché sento che lui fa tanto per me, oltre a essere il mio compagno ormai da trent’anni. Sono stata fortunata a trovare un uomo così”.

Anche il marito ha speso parole di grande amore per lei: ” Marina, ama la vita in senso lato. Ci conoscemmo più di 30 anni fa a Roma, perché lei era una giocatrice della Nazionale Attrici e Cantanti e io ero il medico della squadra. Nel 1997 è nato nostro figlio, Gionata (laureato in Economia, ndr). Le voglio ancora molto bene, ho un grande amore per lei”.

Chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena?

Ma chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena? Nato e cresciuto a Roma, Giuseppe lavora come ginecologo. Una vita ben lontana dal mondo della musica e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Le pochissime informazioni che si hanno su di lui, infatti, sono dovute alle interviste rilasciate dalla ex cantante dei Ricchi e Poveri che in diverse occasione ha parlato del suo uomo a cui è legata dal 1991. 33 anni d’amore per la coppia che ha suggellato il proprio amore anche con un figlio.

Proprio la cantante, parlando del figlio nel salotto di Storie Italiane, ha raccontato: “ho sempre desiderato avere un figlio ma non il mio partner giusto. Non avrei mai avuto un figlio con un marito che non ritenevo giusto. L’ho trovato a 41 anni. A quell’età si comincia ad avere qualche problemino. Non è impossibile avere un figlio ma è più difficile, ma io ho avuto la fortuna, che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato la strada dell’inseminazione assistita, che mi ha permesso di diventare madre. Stiamo insieme dal 1991, una piccola cosa…”.

