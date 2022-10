Giuseppe Iannoni, padre Alessandro Iannoni e ex marito di Carmen di Pietro/ Perchè si sono lasciati?

Giuseppe Iannoni e il rapporto con il figlio Alessandro

Giuseppe Iannoni è l’ex marito di Carmen Di Pietro nonchè padre di Alessandro Iannoni conosciuto a L’Isola dei Famosi 2022. Il padre di Alessandro è molto legato al figlio che si è fatto conoscere al grande pubblico durante la sua partecipazione al reality show di successo di Canale 5 in coppia con la madre Carmen Di Pietro. Orgoglioso il padre, intervistato da Fanpage.it, ha speso parole di grande amore per il figlio Alessandro: “è un ragazzo molto responsabile, il suo futuro è al primo posto delle priorità e, contrariamente a quanto sembra, anche nel rapporto con la madre sa farsi valere”. Non solo, parlando proprio della partecipazione del figlio al reality show condotto da Ilary Blasi, l’uomo ha sottolineato come la madre Carmen Di Pietro non abbia fatto nulla per convincerlo a partecipare.

Perché Sveva Alviti ha rinviato il matrimonio con Anthony Delon?/ "Sono successe..."

“Carmen non ha mai fatto nulla per convincerlo. Spesso però sentiva la madre parlare della sua prima esperienza sull’Isola e delle sfide che si era trovata ad affrontare, così si è incuriosito. Ha scelto di partecipare un po’ per mettersi alla prova, un po’ per vedere di cosa di trattava” – ha detto Giuseppe.

Alain Delon, chi è e malattia: come sta oggi dopo l'ictus?/ La scelta del suicidio assistito e...

Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro: perchè si sono lasciati?

Non solo, Giuseppe Iannoni sempre parlando del figlio Alessandro nato dall’amore con Carmen Di Pietro ha precisato: “Alessandro non è un ragazzo “casa e chiesa” che studia e basta obbedendo agli ordini della madre, come può essere sembrato. È un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo da padre mi rende felice”.

Una grande storia d’amore quella nata tra Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro che si sono sposati. Il matrimonio però è terminato nel 2017 quando, inaspettatamente, la coppia ha annunciato il divorzio? Il motivo? si ipotizza un tradimento di lui, anche se l’uomo parlando proprio della ex moglie ha detto: “Carmen è così com’è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla”.

Marco Bacini, compagno Federica Panicucci/ Lei: "un uomo d’altri tempi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA