Giuseppe Ungaretti-Risvegli/ Il testo e il significato della poesia (Maturità 2019)

Fra le tracce per la prima prova della maturità 2019, anche Giuseppe Ungaretti. Il noto poeta originario di Alessandria d’Egitto, è stato scelto dal ministero dell’istruzione pubblica per la tipologia A del tema, l’analisi del testo. Il Miur ha precisamente selezionato il brano “Risvegli”, tratto da “Il porto sepolto” che nel 1942 è confluito nella raccolta “L’allegria”. Si tratta di uno dei grandi autori che gli studenti si aspettavano negli scorsi giorni, come svelato da un sondaggio di Skuola.net, secondo cui appunto il 23% degli intervistati prevedeva l’uscita del grande poeta italiano. Ma vediamo più nel dettaglio il testo da analizzare, appunto, “Risvegli”. Si tratta di un’opera tratta da “Il porto sepolto”, dove il porto per l’artista di origini egiziane è il simbolo del viaggio introspettivo alla ricerca del mistero dell’uomo.

GIUSEPPE UNGARETTI-RISVEGLI: TESTO E SIGNIFICATO

Lo stesso Ungaretti ha spiegato più volte nei suoi scritti il senso del titolo di questa raccolta, come sottolineano i colleghi di Fanpage, spiegando che da ragazzo conobbe dei giovani ingegneri francesi che gli parlarono appunto di un porto sommerso esistente ad Alessandria d’Egitto. Il poeta sarebbe rimasto affascinato e colpito da questa storia, visto che le rovine del porto sarebbero rimaste per sempre nascoste, e di conseguenza il titolo indica qualcosa di indecifrabile, oscuro e difficile da comprendere. Curiosità, Ungaretti è la seconda volta che viene scelto dal ministero negli ultimi 10 anni per l’esame di maturità: l’ultima volta fu nel 2011. Ed eccovi di seguito il testo di “Risvegli”: “Ogni mio momento io l’ho vissuto un’altra volta in un’epoca fonda fuori di me. Sono lontano colla mia memoria dietro a quelle vite perse. Mi desto in un bagno di care cose consuete sorpreso e raddolcito. Rincorro le nuvole che si sciolgono dolcemente cogli occhi attenti e mi rammento di qualche amico morto. Ma Dio cos’è? E la creatura atterrita sbarra gli occhi e accoglie gocciole di stelle e la pianura muta. E si sente riavere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA