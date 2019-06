Tracce svolte/ Tipologia A, Prima Prova Maturità 2019: analisi del testo, totonomi (Esame di Stato)

La Maturità 2019 è al via: la prima prova scritta sarà la vera protagonista del rinnovato Esame di Stato. Sebbene il primo scoglio da superare rappresenti per i maturandi la prova che genera meno ansia, la Tipologia A è certamente quella più temuta. Tradizionalmente dedicata all’analisi del testo, anche quest’anno spaventa, forse superata solo dal nuovo colloquio orale, la vera incognita di questa Maturità. Se da una parte rappresenta a tutti gli effetti la scelta più complessa, dall’altra potrebbe rappresentare la scelta migliore per chi non ama particolarmente imbattersi in lunghi scritti dai quali potrebbe facilmente uscire fuori tema. Come ogni anno, a precedere l’inizio dell’Esame di Stato è una serie interminabile di rumors e indiscrezioni, ma soprattutto ipotesi, sull’autore che potrebbe tormentare per gli anni a seguire coloro che sono pronti a cimentarsi nella Maturità. Via, quindi, a calcoli improbabili e ad incroci di date, passati autori già affrontati e nomi eventualmente da escludere, per giungere ad una scrematura solo apparentemente sensata ma che alla fine potrebbe comunque rivelarsi tutt’altro che veritiera, soprattutto alla luce delle tante novità introdotte con la nuova Maturità e che andrebbero ad annullare quanto finora accaduto.

TIPOLOGIA A, PRIMA PROVA MATURITÀ 2019: LE NOVITÀ

La Tipologia A della prima prova per la Maturità 2019 è la traccia che riguarda tradizionalmente l’analisi di un testo letterario italiano, a partire dal periodo che va dall’Unità d’Italia ad oggi. A differenza del passato anno, questa volta gli studenti saranno di fronte a due brani dai quali sarà possibile arrivare ad una scelta. Con ogni probabilità verranno proposti ai maturandi testi di autori che hanno operato in differenti periodi, uno in prosa e uno in poesia. Questo almeno sembra emergere dal modello usato per le passate simulazioni d’esame nazionali alle quali si sono già cimentati gli studenti, ma mai come quest’anno le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo! Intanto da qualche tempo sui portali specializzati stanno circolando i nomi dei possibili autori che potrebbero essere i protagonisti delle tracce della prima prova per quanto riguarda la Tipologia A. A spuntarla, per motivi differenti, sarebbero Leopardi e Italo Svevo.

LEOPARDI CON L’INFINITO: STAR ANCHE ALLA MATURITÀ 2019?

L’Infinito di Giacomo Leopardi festeggia 200 anni: quale migliore occasione per essere protagonista anche nella prima prova della Maturità 2019, in merito alla Tipologia A? Dopo i vari eventi organizzati per l’occasione in tutta Italia, con flashmob e mostre, il Miur potrebbe aver deciso di “facilitare” i maturandi alle prese con il nuovo Esame di Stato proponendo proprio questo indimenticato autore. Tanti, secondo Studenti.it, i motivi per i quali questa potrebbe essere la scelta corretta. Oltre all’importante anniversario, Leopardi è già stato oggetto della simulazione ma in merito alle tracce della Tipologia B, il saggio argomentativo, e non nell’analisi del testo dove invece potremo trovarlo in occasione della prima prova scritta proprio con L’Infinito. In tutti gli anni 2000, inoltre, proprio Leopardi è stato il grande assente e finalmente potrebbe trovare riscatto proprio in concomitanza con l’importante anniversario del suo componimento.

O SARÀ ITALO SVEVO? TOTONOMI ESAME DI STATO

Dopo Giorgio Bassani dello scorso anno, a chi toccherà in questa Maturità 2019? Le possibilità sono due e tra queste spunta anche il nome di Italo Svevo, già protagonista della traccia della Tipologia A nel 2009. Autore molto conosciuto dai maturandi soprattutto per i romanzi Una Vita, Senilità e La coscienza di Zeno, anche lui come Leopardi incorre quest’anno in un importante anniversario: i 90 anni dalla morte. Non è escluso dunque che il Miur possa averlo scelto per una delle due tracce previste dalla Tipologia A della prima prova scritta, sia in merito all’analisi di un testo poetico che quella di un testo in prosa. E da questo ultimo punto di vista, non si esclude del tutto che possa trattarsi proprio di uno stralcio de La coscienza di Zeno, pubblicato dallo stesso autore – a sue spese – nel 1923, romanzo che gli studenti certamente hanno affrontato ampliamente proprio durante l’ultimo anno scolastico.



