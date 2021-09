Global Citizen Live diretta streaming video/ Scaletta concerto per salvare il pianeta

ANTICIPAZIONI CONCERTO GLOBAL CITIZEN LIVE 2021

Oggi è il giorno di Global Citizen Live, il più lungo concerto mondiale della storia per salvare il pianeta. La diretta della maratona musicale comincia alle 19:00 di oggi, sabato 25 settembre, e si concluderà domani alla stessa ora. L’evento andrà ininterrottamente in onda per 24 ore: spettacolo, messaggi, performance e interventi di artisti da tutte le parti del mondo con un obiettivo comune, mettere pressione a governi e politici affinché difendano il pianeta e combattano la povertà. Intereranno anche attivisti, industriali e leader mondiali per accendere un faro sull’ambiente e la povertà nel mondo. Da Rio de Janeiro a New York, passando per Parigi, Londra, Los Angeles e Sydney. Il cast è stellare: al Global Citizen Live partecipano Billie Eilish, Coldplay, Metallica, Elton Johns, Bts, Chic, giusto per citarne qualcuno, ma ovviamente è stato fornito l’elenco del cast in rigoroso ordine alfabetico che vi riportiamo di seguito. L’Italia comunque sarà rappresentata non solo da Andrea Bocelli, che è noto in tutto il mondo, ma anche dai Maneskin.

Gli spettacoli e le performance del Global Citizen Live saranno ovviamente conformi alle ultime linee guida sul Covid. Ad esempio, a Lagos ci sarà un evento a capienza limitata con pubblico vaccinato filmato in anticipo. Mentre a Parigi su Champ de Mars bisogna mostrare prova di vaccinazione o test Covid negativo. A New York si parteciperà solo se vaccinati entro e non oltre due settimane prima o con test PCR negativo entro 72 ore dall’evento. Tutti dovranno indossare mascherine a prescindere dalla vaccinazione.

GLOBAL CITIZEN LIVE 2021, CITTÀ E SCALETTA

Il cast è assolutamente stellare. Parliamo di star che, ad esempio, a New York appariranno alcune dal vivo, altre in spazi preregistrati. Di questo gruppo fanno parte dam Lambert, Andrea Bocelli, BTS, Demi Lovato, Duran Duran, Green Day, Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Keith Urban, Lorde, The Lumineers, Metallica, Rag’n’Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Weeknd e Usher. A loro si sono aggiunti poi Billie Eilish, Coldplay, Lizzo, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste e Lang Lang. Invece a Londra si esibiranno i “nostri” Maneskin con Duran Duran, Kylie Minogue, Nile Rodgers, Chic e Rag’n’Bone Man. La scaletta di Parigi prevede Ed Sheeran, Doja Cat, DJ Snake, H.E.R., Black Eyed Peas, Christine and the Queens con una performance come ospite di Angélique Kidjo, Charlie Puth e Fatma Said. Passiamo a Los Angeles, dove si esibiranno Stevie Wonder, Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, OneRepublic, Ozuna, The Lumineers e 5 Seconds of Summer. Da Lagos invece Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage e Made Kuti. A Rio de Janeiro Alok, Criolo, Liniker, Mart’nalia con la partecipazione di Tropkillaz e Mosquito. Ma in scaletta c’è pure Mumbai con Amitabh Bachchan, il predicatore spirituale Sadhguru, gli attori Anil Kapoor, Farhan Akhtar, Hrithik Roshan, Ayushmann Khurrana, Arjun Kapoor, Ananya Panday, Bhumi Pednekar, Janhvi Kapoor, Dia Mirza, Kiara Advani, Riteish Deshmukh, Sara Ali Khan e Sonakshi Sinha. Tra i musicisti Badshah, Amit Trivedi, Ajay-Atul e Tanishk Bagchi.

GLOBAL CITIZEN LIVE 2021, COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Global Citizen Live sarà trasmesso in live streaming, quindi in diretta, su YouTube per 24 ore, ma in Italia sarà trasmesso integralmente anche in tv, sul canale 109 di Sky. In chiaro è possibile seguire su Tv8, con il collegamento che comincerà alle 20:15 di oggi per continuare fino alle 6 del mattino del giorno dopo. Proprio la trasmissione via YouTube è la novità dell’evento. Così si può raggiungere un pubblico enorme, non solo quello televisivo, se consideriamo che YouTube può essere raggiunto da pc e tablet. Così si raggiunge anche un pubblico di giovani, che vengono quindi raggiunti con i loro strumenti tramite la musica. Invece nel resto del mondo andrà in onda su ABC, ABC News Live, Canale 9 in Australia, BBC, Multishow e Bis in Brasile, TF1 / TMC in Francia, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, Mediacorp di Singapore, TIME, Twitter e altro.

