Gloria 2, ci sarà la seconda stagione? /Anticipazioni trama della prossima stagione: parla il regista Brizzi

Gloria 2 si farà? Anticipazioni sulla trama della seconda stagione: parla il regista Fausto Brizzi

Sta andando in onda la terza ed ultima puntata di Gloria, fiction di Rai1 che ha segnato il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli. La trama della serie ruota attorno alla figura dell’attrice Gloria Grandi che sogna un ritorno al cinema in grande stile. Dopo una serie di tentativi falliti, su consiglio dell’agente Manlio (Massimo Ghini) decide di fingere di essere gravemente malata per riacquistare popolarità ed ottenere magari un ruolo importante. La situazione però ben presto è sfuggita di mano. E in attesa di sapere come si concluderà la fiction in molti si chiedono: Gloria 2 si farà?

A questa domanda hanno dato una risposta direttamente il regista e sceneggiatore della serie Fausto Brizzi e l’attrice protagonista Sabrina Ferilli. Durante la conferenza stampa, infatti, riportata dal sempre attento sito di TvBlog, il regista ha ammesso che il finale di Gloria lascia aperte alcune porte, proprio per avere la possibilità eventuale di tornare a lavorare su questi personaggi e, dunque, di scrivere nuovi episodi per una seconda stagione. Insomma la fiction di Rai1 Gloria avrà una seconda stagione quasi sicuramente.

Gloria avrà una nuova stagione? Possibili sviluppi della trama della fiction con Sabrina Ferilli

Gloria 2 ci sarà, il regista Fausto Brizzi ha espresso tutta la sua volontà di voler proseguire il racconto sull’attrice in decadenza Gloria Grandi impersonata da Sabrina Ferilli. Anche gli ascolti, almeno in queste prime due puntate, sono stati ottimi (la prima ha ottenuto poco più di 4 milioni di telespettatori (22,7% di share), mentre la seconda è scesa di poco rggiungendo più di 3 milioni di telespettatori per il 17,2% di share. Numeri incoraggianti che fanno ben sperare.

A questo punto, però, non resta che ipotizzare le possibili anticipazioni sulla trama di Gloria 2, che cosa succederà nella prossima stagione della fiction di Rai1? I sviluppi narrativi aperti sono molti. Innanzitutto l’attrice deve cercare di riconquistare gli affetti più cari a cui ha mentito spudoratamente. Ed inoltre ci sono una serie di bugie, intrighi e segreti, la più clamorosa su chi è il vero padre di Emma che potrebbero ben svilupparsi in nuove puntate. E poi c’è il favore del pubblico. Una buona parte dei telespettatori e degli utenti social ha apprezzato il coraggio della Rai di puntare su un personaggi, scorretto, cinico e pessimo come Gloria Grandi.

