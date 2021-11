Manuel Bortuzzo/ Sta giocando con i sentimenti di Lulù? “Punta a vincere il GF Vip”

Manuel Bortuzzo a che gioco stai giocando nella Casa del Grande Fratello Vip?

In questo momento se lo stanno chiedendo in molti: dopo settimane di tira e molla tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e la separazione definitiva dalla ragazza, l’ex nuotatore è tornato all’attacco spiazzando tutti. Il bacio inaspettato di qualche giorno fa stampato sulla bocca della principessa ha riacceso una speranza nel cuore di Lulù. Dopo gli ultimi eventi, in molti sono preoccupati di come si evolverà la storia. Sonia Bruganelli ha chiesto a Manuel di fare attenzione e di non giocare con i sentimenti della Selassié. Adriana Volpe è altrettanto scettica su questo ritorno di fiamma e teme che Manuel possa cambiare di nuovo idea lasciando nello sconforto Lucrezia. L’ex nuotatore ha cercato di dare una spiegazione al suo comportamento: “C’è stato questo periodo di allontanamento, ma lei (riferendosi a Lulù) così dolce che non puoi non prenderti l’affetto che ti dà”.

Complice il momento delle nomination, Alfonso Signorini ha lanciato a Manuel Bortuzzo una provocazione: “Ma se entrasse un’altra bella ragazza che ti piace? Cosa faresti?”. Manuel ha risposto che si presenterebbe e basta, in questo momento nei suoi pensieri c’è solo Lulù. Anche il padre dell’ex nuotatore sta accettando a suo modo questa relazione. All’inizio aveva detto di non essere sicuro dei sentimenti del figlio verso la giovane, perché la principessa è molto distante dal genere di ragazza che piace a Manuel. Ora però pare voler rispettare le scelte del figlio, perché lui lo supporterà sempre, sostenendo che probabilmente il suo stereotipo di donna è cambiato.

Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza sulla storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex nuotatore all’inizio non sopportava la gelosia di Lulù, provava un senso di soffocamento, per questo si è allontanato da lei, alla ricerca di spazio per non sentirsi a disagio con se stesso. Poi si è accorto di non riuscire a staccarsi totalmente dalla giovane. “Non volevo passare per lo str*nzo che non la saluta nemmeno”, ha detto. L’unica soluzione è stata quella di tornare indietro sui propri passi e vivere quest’avventura che li fa stare bene entrambi. Il pubblico non la pensa allo stesso modo e accusa Manuel di usare Lulù per arrivare in finale. Chi all’inizio chiedeva alla principessa di togliersi di torno e lasciare libero l’ex nuotatore facendogli vivere in pace la sua esperienza dentro la Casa, adesso chiede a Manuel di non giocare con i sentimenti di Lulù.

Sono bastati gli eventi di una settimana per compromettere il giudizio positivo che il pubblico si era fatto di Manuel. Chi sta guadagnando consensi da questa storia è Lulù, che viene vista come un qualcosa da proteggere da una strategia di gioco. Perchè è quello che pensano i follower: Manuel starebbe usando la principessa per vincere il reality. Un po’ di preoccupazione aleggia negli animi di Clarissa e Jessica e forse Bortuzzo dovrebbe chiarire con le sorelle di Lulù quali siano le sue intenzioni, perché anche loro temono che un nuovo abbandono possa mettere ko definitivamente la loro sorella.



