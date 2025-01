Per viaggiare in Gran Bretagna, a partire dall’8 gennaio 2025 sarà necessario il visto Eta, una autorizzazione da richiedere online che sarà necessaria per l’ingresso nel paese di cittadini provenienti dall’estero. In particolare questa nuova modalità si applicherà anche ai visitatori europei, anche se l’obbligo per i paesi Ue scatterà solo a partire dal 2 aprile. Il sistema prevede la richiesta del documento anche per soggiorni di breve durata programmati nei territori che comprendono: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, ed è stato introdotto dal governo come misura parte del pacchetto di provvedimenti per regolamentare l’immigrazione e allo stesso tempo non penalizzare chi viaggia esclusivamente a fini turistici.

Grazie al permesso Eta infatti sarà più semplice svolgere le pratiche prima dell’arrivo senza dover più compilare moduli cartacei o sottoporsi a lunghe verifiche di sicurezza. Il visto verrà poi inserito automaticamente nel passaporto elettronico e resterà valido per due anni senza altri vincoli, successivamente dopo la scadenza potrà essere rinnovato sempre se si rispettano i requisiti.

Obbligo visto Eta per viaggiare in Gran Bretagna, come si richiede l’autorizzazione, durata e costi

Il nuovo visto Eta, l’autorizzazione elettronica per viaggiare in Gran Bretagna obbligatoria dall’8 gennaio per i cittadini extra Ue e dal 2 aprile per gli europei, è stato introdotto per mantenere alto il livello di sicurezza e prevenire abusi di ingressi illegali nel territorio. Il sistema è ispirato ad altri documenti digitali già in vigore in altri paesi come ad esempio Usa e Australia e prevede una approvazione online subordinata alla compilazione di alcuni moduli nei quali andranno indicati principalmente i dati personali, le date le viaggio con relativi voli e sistemazioni e il numero di passaporto.

Per i turisti Ue sarà disponibile una App a partire dal 5 marzo che faciliterà le richieste. L’autorizzazione al viaggio che può durare un massimo di 6 mesi ma è necessaria anche in caso di permanenza temporanea come ad esempio uno scalo intermedio, verrà concessa, se non ci sono problemi, entro 72 ore dall’invio. Il costo del documento è di 10 sterline e il pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito. Come ha specificato il Ministero dell’Interno, alcune categorie di cittadini saranno esentate dall’obbligo Eta, e cioè oltre a chi ha già la cittadinanza o risiede in Uk anche chi è in possesso di Visa o permesso di soggiorno per motivi lavorativi.