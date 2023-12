Grande Fratello 2023, 25a puntata/ Diretta, eliminato: Beatrice Luzzi contro “l’arida” Sara Ricci

Diretta Grande Fratello 2023: commento live 09 dicembre 2023

Nessun provvedimento disciplinare al Grande Fratello 2023 per Massimiliano Varrese, del quale sui social avevano chiesto la squalifica nelle ultime ore per gli screzi con Beatrice Luzzi. Il conduttore Alfonso Signorini ha preannunciato una reprimenda per l’attore, niente di più. I toni sono stati esagerati, ancora una volta, eppure si spera di arginare questa deriva solo con l’ennesima bacchettata. Staremo a vedere se servirà stavolta, visto che i precedenti ci sono e si sono rivelati fallimentari considerando i toni a cui si è arrivati stavolta.

Beatrice Luzzi demolisce Sara Ricci: "Inaridita dalla vita"/ "Snob nei confronti del Grande Fratello"

In ogni caso, il primo scontro della nuova puntata del Grande Fratello 2023 è al femminile, perché si parte dai dissidi tra Beatrice e Sara, definita poco gentilmente “arida” dalla collega. “La gentilezza a volte non paga, vince l’eroe negativo“, si giustifica Sara Ricci. In realtà, il Grande Fratello è fatto di strategie, quindi si va avanti anche imparando a giocare… (agg. di Silvana Palazzo)

Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli, chi sono figli di Fiordaliso/ Lei "Sono una lupa, mangio chi me li tocca"

Grande Fratello 2023, sorpresa in arrivo per Fiordaliso

Chi verrà eliminato tra Anita, Mirko, Perla e Sara? La domanda troverà risposta nella puntata di oggi del Grande Fratello 2023, visto che il televoto darà stasera il suo verdetto. Gli ex fidanzati Mirko e Perla, che si sono ritrovati nella Casa, potrebbero essere allontanati di nuovo dal corso degli eventi. Di sicuro, quella di oggi sarà un’eliminazione importante, perché destinata a segnare gli equilibri nel loft di Cinecittà.

Anche se si respira aria natalizia, non mancano gli scontri tra i concorrenti. Ci sono nuovi screzi tra Beatrice e Massimiliano che, dopo una fase di tregua, sono di nuovo contrapposti. Sono volate parole forti da parte di Varrese, tanto da far scoppiare polemiche sui social, dove c’è chi chiede la squalifica per l’attore. Le ultime anticipazioni sulla nuova puntata di oggi del Grande Fratello 2023, parlano di una splendida sorpresa per Fiordaliso, che riceverà una visita inaspettata, quella dei suoi figli. (agg. di Silvana Palazzo)

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti a rischio con Anita e Sara/ Il pronostico

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta 25a puntata 9 dicembre 2023

L’attesa per la 25a puntata del Grande Fratello 2023 è alle stelle: dai nuovi ingressi alle dinamiche più incandescenti, tanti saranno i temi a corredo della serata e con diversi concorrenti al centro dell’attenzione. L’appuntamento con la diretta è questa sera – sabato 9 dicembre – alle ore 21.35 e come sempre su Canale 5 con Alfonso Signorini a fare da padrone di casa.

Come anticipato, la diretta della 25a puntata del Grande Fratello 2023 sarà carica di argomenti da sviscerare nel corso della serata con l’arguto contributo di Alfonso Signorini e le opinioni taglienti di Cesara Buonamici. Stando alle anticipazioni, una buona fetta della puntata vedrà ancora al centro il “trittico” più discusso di questa edizione: Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Grande Fratello 2023, ancora il “triangolo” al centro dell’attenzione

Come già visto nelle precedenti puntate, uno dei nodi più difficili da sciogliere al Grande Fratello 2023 è il rapporto tra Mirko Brunetti e le sue due ex fidanzate: Greta Rossetti e Perla Vatiero. Una situazione tortuosa, ambigua, con i diretti interessati che per un passo avanti ne compiono altri 2 indietro. Il concorrente è ancora diviso nel pensiero e nelle emozioni e i suoi gesti non sembrano chiarire l’opinione in un senso piuttosto che nell’altro.

Nel frattempo, Mirko Brunetti ha di recente messo in evidenza una certa insoddisfazione per il parere di alcuni coinquilini rispetto alla sua situazione. In parallelo, Greta Rossetti sembra guardare oltre il suo ex fidanzato e si dimostra sempre più complice con il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023: Federico Massaro. Questa sera forse qualche nodo verrà al pettine, ma sicuramente non tutti.

Grande Fratello 2023, 25a puntata: focus sui dissidi di Beatrice Luzzi

Sempre osservando le anticipazioni del Grande Fratello 2023, la diretta della 25a puntata del reality potrebbe avere al centro dei riflettori anche le ultime vicende con Beatrice Luzzi protagonista. Dalla vicinanza a Vittorio Menozzi alle nuove diatribe con Giuseppe Garibaldi; con il calabrese il rapporto è lontano dall’idillio di un tempo e le scaramucce da sviscerare nel corso della puntata non sono poche.

Sempre a proposito di Beatrice Luzzi – stando alle anticipazioni – un parte della diretta della 25a puntata del Grande Fratello 2023 sarà dedicata al rapporto di luci e ombre con Massimiliano Varrese. Prima l’astio incondizionato, poi la pace e ora nuovi squilibri. Inoltre, non è da escludere un focus su Paolo Masella e Letizia Petris, anche loro spesso in combutta ma al contempo sempre più vicini dal punto di vista emotivo.











