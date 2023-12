Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni attacca Giuseppe Garibaldi: “E’ un burattinaio”/ Un video lo incastra

Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni smascherato dopo le parole contro Garibaldi

Nella casa del Grande Fratello 2023 Marco Maddaloni ha lanciato il burattinaio gate. Il judoka ed ex vincitore de L’Isola dei famosi e Pechino Express nei giorni scorsi avrebbe confidato alla compagna di gioco Beatrice Luzzi la presenza di un burattinaio nella Casa. Gli indizi hanno riportato a Giuseppe Garibaldi, definito come il vero giocatore di questa edizione del reality da parte di Maddaloni. Le parole di Marco hanno però fatto infuriare Giuseppe, con il bidello calabrese che una volta compresa la situazione si è sfogato duramente sia contro Marco che con Beatrice, minacciando addirittura di lasciare il Grande Fratello. Giuseppe ha avuto modo di avere un confronto con Marco Maddaloni, che nel mentre ha negato di aver usato il termine “burattinaio” nei confronti del compagno di gioco.

Nel frattempo nelle ultime ore sul web è spuntato un video che sembrerebbe smascherare lo sportivo. Nel filmato, portato alla luce da alcuni utenti, si sente chiaramente Marco Maddaloni parlare di Garibaldi al Grande Fratello 2023. “Giuseppe è troppo giocatore. È un bravo ragazzo eh, è una brava persona. Il vero giocatore è lui con Anita. Muovono i fili anche di Letizia e Paolo. È tutta una catena. Noi siamo un altro pubblico, siamo esterni. A noi ci vogliono bene da fuori, è diverso”.

Le parole di Marco Maddaloni al Grande Fratello 2023 hanno scatenato il gieffino: ultimatum nella Casa

Dopo aver compreso la situazione al Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi ha minacciato l’addio al reality condotto da Alfonso Signorini. In risposta alle accuse mosse da Marco Maddaloni nei confronti del bidello e barman calabrese, Giuseppe si è detto pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello 2023: “Ma che burattinaio sono qui dentro? Sono uno come te. Se c’è stata una che ha giocato con i miei sentimenti sei stata tu. Prima mi ha detto che sono un burattinaio, poi mi ha chiamato gigolò. Non rispondo una, non rispondo due, poi però… Dall’inizio alla fine non mi ha mai detto una bella parola”.

Dopo aver aspramente criticato Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi ha lanciato un ultimatum al Grande Fratello 2023 e ha così annunciato di voler lasciare il gioco nel caso Beatrice Luzzi dovesse restare nel loft di Cinecittà: “Qui dentro o io o lei. Basta. Mi ha portato all’esasperazione. Ora non concedo più nulla”. Marco Maddaloni ha dunque rotto nuovamente gli equilibri nella Casa.











