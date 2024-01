Vladimir Luxuria nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024?/ Dai rumor alla ‘stima’ di Ignazio La Russa

Isola dei Famosi 2024: Vladimir Luxuria al timone del reality?

Ogni stagione televisiva vive sostanzialmente di due fasi, quella autunnale e quella primaverile. Dopo aver trascorso l’estate alle prese con il ‘telemercato’, corpose novità potrebbero ancora essere in arrivo per quanto riguarda i prossimi mesi del nuovo anno. Fari puntati su Vladimir Luxuria e con particolare riferimento alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Luxuria conduttrice dell'Isola dei Famosi 2024? Lei smentisce ma Corona rilancia/ "Ve lo confermiamo"

Come risaputo, al timone dell’Isola dei Famosi 2024 è difficile che vedremo ancora Ilary Blasi; a tal proposito, il settimanale Oggi pone l’accento sui possibili risvolti alla conduzione del reality e con riferimento al possibile ruolo cardine proprio di Vladimir Luxuria. “E’ in pole position per ricoprire un ruolo di primo piano della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”.

Vladimir Luxuria condurrà l'Isola dei famosi al posto di Ilary Blasi?/ L'opinionista smentisce: le sue parole

Vladimir Luxuria e il fan che non ti aspetti: “Si sussurra che Ignazio La Russa…”

Dunque, in casa Mediaset potrebbe ripresentarsi un scenario già visto per il Grande Fratello quando al timone c’era proprio Ilary Blasi e in studio – nelle vesti di opinionista – Alfonso Signorini. Quest’ultimo è poi passato ad essere il conduttore; dinamica che appunto potrebbe replicarsi per l’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Nelle ultime stagioni Vladimir Luxuria è rimasta comodamente in poltrona commentando le dinamiche del reality, condotto da Ilary Blasi. L’ex moglie di Francesco Totti potrebbe dunque passare il testimone alla sua opinionista.

Vladimir Luxuria: “fede rinata dopo incontro con Papa Francesco”/ “Lo rinnegai ma non posso vivere senza Dio”

Intanto, sempre il settimanale Oggi, propone in relazione a Vladimir Luxuria un particolare estimatore: Ignazio La Russa. L’esponente politico avrebbe maturato questa ammirazione grazie al programma radiofonico “Il rosso e il nero”, essendone appunto un appassionato ascoltatore. Il magazine a tal proposito spiega: “Il suo potente fan, si sussurra nei corridoi di Cologno Monzese, non starebbe lesinando parole a favore della conduttrice…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA