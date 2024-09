Procede a gonfie vele il rapporto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. I due si sono addirittura dati un bacio durante “un gioco”, approfittando forse di un game play per lasciarsi andare definitivamente. Lui, che è combattuto rispetto a ciò che prova per Shaila Gatta, si è ritrovato molto attratto nei confronti della modella brasiliana, con la quale dice di ridere molto e di divertirsi in modo spensierato. “Sono entrata nella parte, hai visto?“, ha detto Helena ad Alfonso Signorini, stupito per il lungo bacio hot tra i due.

Alla domanda se gli piace “Lollo”, Helena risponde che gli piace molto, che in lui trova conforto e che il suo carattere divertente la attira molto. “Basta uno sguardo che ridiamo, che facciamo sempre battute!” dice la Prestes. Allo stesso tempo Shaila Gatta spiega che quel bacio è stato eccitante, e che forse avrebbe voluto essere al posto di Helena. Anche Cesara Buonamici dice la sua, consigliandogli di andare un po’ più piano.

“Lorenzo per superare la gelosia si è spostato su Helena“, ha asserito Beatrice Luzzi rispetto alla situazione. Ma quello che è successo dopo la pubblicità ha lasciato tutti di stucco. A parlarne è stata Rebecca Staffelli, che come sappiamo si occupa di controllare i commenti sui social e riproporre i più belli in diretta. Proprio lei ha avvisato signorini di ciò che è successo mentre il programma era in pausa per la pubblicità. Pare che Helena Prestes si sia alzata arrabbiata dal divano e sia andata in cucina, visibilmente irritata.

Lorenzo Spolverato l’ha seguita subito molto preoccupato, chiedendogli cosa ci fosse. Lei ha risposto di essere irritata per via della sua indecisione tra lei e Shaila Gatta. Insomma, una vera scenata di gelosia anche se pare un po’ prematuro parlare di sentimenti così profondi. Chissà come reagirà il ragazzo dopo questa manifestazione da parte della modella, che probabilmente dopo il lungo bacio con Lorenzo Spolverato ha sentito qualche farfalla nello stomaco. Anche Alfonso Signorini si è mostrato stupito per questa reazione, che probabilmente cambierà tutte le dinamiche nella casa.