Il ‘guru della moda’ Saro Mattia Taranto torna a parlare del flirt con Lorenzo Spolverato. Negli ultimi mesi, al Grande Fratello 2024, si è mormorato molto di una presunta omosessualità di Lorenzo. Dopo essere stato tirato in ballo persino dalla mamma di Shaila Gatta, la signora Luisa, il ‘guru‘ ha deciso di rompere il silenzio, rilasciando un’intervista a Nuovo Tv. L’esperto della moda non solo ha finalmente rivelato la sua identità, ma ha anche confermato di aver avuto una liason con il modello milanese: “Con me è stato tanto carino e galante. Poi abbiamo proseguito la nottata insieme e quando mi ha accompagnato a casa in auto è scattato il bacio”.

Grande Fratello 2024, tutti contro Helena e Javier/ "Non si gioca con i sentimenti", Zeudi furiosa

“Se dopo il bacio c’è stato altro? La passione c’era ed era anche molta ma io non sono uno che si lascia andare facilmente”, ha poi aggiunto il ‘guru della moda‘ su Nuovo Tv. Fino ad ora, al Grande Fratello 2024 non è stata fatta menzione dell’intervista di Saro Mattia Taranto, ma sui social le sue dichiarazioni su Lorenzo Spolverato hanno acceso una forte discussione. In tanti, infatti, l’hanno accusato di aver fatto outing al gieffino e di aver usato questa vicenda solo per guadagnare visibilità.

Zeudi Di Palma furiosa con Helena Prestes al Grande Fratello: "Mi stai usando"/ Dayane Mello bordata social

Saro Mattia Taranto rompe il silenzio su Lorenzo Spolverato del Grande Fratello 2024: perché il ‘guru della moda’ ha deciso di parlare

A seguito di queste accuse, Saro Mattia Taranto ha deciso di rompere il silenzio e spiegare il vero motivo per il quale ha voluto rendere pubblico il suo flirt con Lorenzo Spolverato. Dopo la diffusione di alcune foto che lo ritrarrebbero con il concorrente del Grande Fratello 2024 in atteggiamenti intimi, il ‘guru della moda‘ credeva fosse arrivato il momento di dire la sua verità. “Ho deciso di parlare dopo che sono state divulgate delle foto mie e di Lorenzo, quindi mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere. Penso che in questa vita ormai piena di filtri, maschere e bugie essere sinceri sia la cosa più bella che si possa fare”, ha detto su una storia Instagram.

Shaila Gatta e Lorenzo ancora vicini al Grande Fratello, tornano insieme?/ "L'amore non si dimentica"

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono tornati insieme. Il modello milanese aveva deciso di chiudere la relazione, non sentendosi pronto a un legame serio, ma la distanza tra gli “Shailenzo” è durata poco e, nel giro di pochi giorni, i due si sono riavvicinati. Ora resta da capire se Lorenzo risponderà alle affermazioni del “guru della moda” e se queste nuove polemiche rischieranno di mettere nuovamente a dura prova il rapporto con Shaila al Grande Fratello 2024.