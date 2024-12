Dopo giorni di silenzio, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno avuto un nuovo confronto al Grande Fratello. Vedendo i due gieffini sofferenti, Eva Grimaldi e Stefania Orlando li hanno spinti a parlare e chiarire i loro sentimenti. I due si sono quindi ritrovati da soli e hanno avuto una lunga conversazione, durante la quale sono scoppiati in lacrime e si sono scambiati un tenero abbraccio. “Non mi sento libero”, ha subito detto Lorenzo, confessando di avere paura del giudizio degli altri inquilini. Spolverato ha poi ribadito di non sentirsi pronto a vivere una storia d’amore e di non poterle offrire ciò che merita.

Grande Fratello, Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato/ "Mi manca, non ce la faccio"

Al tal proposito, Lorenzo ha fatto riferimento all’aereo volato poche ore prima sopra il tetto della Casa del Grande Fratello, in cui i fan incitavano Shaila a “brillare” da sola. “Quella persona lì, che si è ritrovata… io sono felice di questo!”, ha spiegato il modello milanese. Shaila ha chiarito che, pur avendo deciso di lasciarlo andare, continua a provare forti sentimenti per lui. “Io non ti guardo con occhi diversi, io ti guardo ancora con gli occhi dell’amore”, ha dichiarato commossa.

Lorenzo Spolverato choc su Shaila Gatta: "Non sono l'uomo giusto per lei"/ "Fa male quando ride con Javier"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato commossi al Grande Fratello: il confronto tra abbracci e lacrime

“Ho un senso di colpa: voglio una persona ma non sono pronto”, ha spiegato Lorenzo, aggiungendo di non sentirsi all’altezza di una donna come Shaila. “Sai quante volte mi sono sentita inadeguata accanto a te?”, ha replicato l’ex velina, che nutre ancora la speranza di poter riconciliarsi con l’ex fidanzato. La situazione è diventata più tesa quando Lorenzo ha suggerito che Shaila avrebbe dovuto scegliere Javier all’inizio del suo percorso al Grande Fratello, poiché più adatto alla sua personalità. “Quello che merito, lo so io. Per me, potevi essere una cosa bella, è un peccato”, ha replicato stizzita la ballerina.

Chiara Cainelli piange con Shaila Gatta al Grande Fratello/ "Non riesco ad essere fragile, ho paura di..."

“L’amore non si dimentica dall’oggi al domani”, ha infine detto Shaila, prima di scoppiare a piangere. Trovandosi l’uno di fronte all’altra, entrambi non sono riusciti a trattenere le lacrime, scambiandosi un tenero abbraccio. “Non sai quanto mi manchi”, ha esclamato Lorenzo Spolverato, che ormai da giorni non rivolgeva la parola alla sua e fidanzata. Dopo aver assistito a questo romantico momento, Eva Grimaldi e Stefania Orlando hanno invitato la coppia a viversi il presente. Shaila e Lorenzo riusciranno a seguire i loro sentimenti? Chissà…