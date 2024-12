Il nome di Lorenzo Spolverato continua ad essere tra i più chiacchierati del Grande Fratello 2024; la luce dei riflettori è costantemente puntata su di lui, sia per quelle che sono le dinamiche strettamente legate al rapporto con Shaila Gatta sia in relazione al suo passato ‘misterioso’. Sul banco degli imputati tornano a fasi alterne voci e rumor riguardanti il suo orientamento sessuale; da tempo si parla infatti di una presunta relazione con un ‘fantomatico’ guru della moda che, prima di oggi, non si era ancora rivelato. Tra le pagine di Nuovo Tv la persona in questione ha però rotto il silenzio, agitando ulteriormente le acque in cui naviga da tempo Lorenzo Spolverato. Si tratterebbe di Saro Mattia Taranto, fashion designer calabrese.

Saro Mattia Taranto ora gioca a carte scoperte; è lui – stando al suo racconto fatto magazine – il ‘fantomatico’ guru della moda ad aver avuto una interazione con Lorenzo Spolverato, oggi concorrente del Grande Fratello 2024. “Dopo l’evento nel quale l’ho conosciuto abbiamo deciso di proseguire la serata insieme e ci siamo scambiati delle confidenze. Tra noi c’era una forte chimica, ma è nata fin da subito e il bacio è stato un riflesso naturale”. Con tali parole a Nuovo Tv sembra dunque confermare le tenerezze con Lorenzo Spolverato, una situazione che inevitabilmente verrà presentata al diretto interessato, eventualmente, per una replica.

E quindi, cosa c’è stato tra Lorenzo Spolverato e Saro Mattia Taranto? E’ sempre il guru della moda – come riporta Biccy – a spiegarlo tra le pagine di Nuovo Tv: “Se dopo il bacio c’è stato altro? La passione c’era ed era anche molta ma io non sono uno che si lascia andare facilmente. Non ero così coinvolto emotivamente da sentire il desiderio di andare oltre”. Tra l’altro, il fashion designer avrebbe anche spiegato come il concorrente del Grande Fratello 2024 abbia rimosso i vari follow sui social prima di entrare nel reality: a suo dire sintomatico della volontà di evitare qualsiasi tipo di collegamento.