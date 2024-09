Grande Fratello 2024, le nomination: Yulia la più scelta

È arrivato il momento della prima nomination al Grande Fratello 2024. Per Shaila Gatta, a malincuore, la scelta finisce sulle “Non è la Rai” con le quali ha parlato un po’ meno degli altri. Luca Calvani, invece, punta il dito contro Giglio: “Tra le tante storie è quella che ho conosciuto meno. E poi mangia troppo (ride, ndr). Credo che la nomination sia un ottimo modo per farlo uscire fuori dal suo guscio, perché ho parlato meno con lui che con altri”. Luca poi spiega che la storia che lo ha colpito di più è quella di Javier. Per le “Non è la Rai” il voto va verso Yulia: “Non ci siamo ancora incontrate, è come se fosse sfuggente con noi”, spiegano.

Pagelle Grande Fratello 2024 2a puntata: Jessica la più amata nella Casa/ Yulia non trova il giusto feeling

Per Javier, invece, la nomination è quella di Lorenzo: “Con lui ho parlato meno in questa settimana. Secondo me non siamo estremamente compatibili ma io ci ho provato. Quando si è messo a piangere qualche giorno fa, sono andato lì per aiutarlo ma lui non si è aperto molto. Mi dà l’idea di uno che entri molto nel ruolo dello showman”, spiega il pallavolista. Anche Clarissa punta il dito contro Yulia poiché è quella con cui ha legato meno, così come Tommaso.

Helena Prestes scatenata al GF: "Vado d'accordo con i ragazzi, meno con le donne"/ Web approva: "Finirà male"

Grande Fratello 2024, le nomination: Yulia nomina Jessica

Ilaria Clemente, chiamata a fare la sua nomination al Grande Fratello 2024, nomina Tommaso e spiega di essersi trovata molto bene con Jessica e di avere un ottimo feeling con Helena. Enzo Paolo Turchi nomina Ilaria: “Non l’ho capita, non ho capito ancora perché è qui”. Yulia, la più nominata, chiamata a fare il suo nome punta il dito contro Jessica: “È la persona con cui ho legato meno in questi pochi giorni. Ci siamo aperte poco, nonostante sia una persona dolcissima”, spiega.

Per Lorenzo la nomination è quella di Tommaso: “Gli voglio già un sacco bene, è un ragazzo fantastico, ma non sono riuscito ad approfondire delle cose che magari mi interessava sapere. Mi ha colpito il rapporto che ha con la nonna e avrei voluto conoscere meglio”. Giglio nomina Luca: “Non ho avuto modo di aprirmi tanto con lui”, spiega. A fare l’ultima nomination è Jessica Morlacchi, che nomina Yulia: “Tre giorni bastano per dire se qualcuno non mi piace”

GRANDE FRATELLO 2024, 2A PUNTATA/ Concorrenti, eliminati, diretta: Yulia, Tommaso e Ila nominati