Alfonso Signorini difende Jessica Morlacchi: “Finta al Grande Fratello? No, è così”

Jessica Morlacchi si è creata un personaggio o è davvero così come si mostra al Grande Fratello 2024? È questa la domanda che molti telespettatori si sono posti dopo i primi giorni della cantante nella Casa di Canale 5, notando alcuni atteggiamenti che sono apparsi a tratto forzati e non del tutto spontanei. C’è chi, allora, ha criticato Jessica, accusandola di essere finta. Argomento che Alfonso Signorini ha tirato fuori nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, in diretta su Canale 5.

“Molti si chiedono: ma ci è o ci fa? Me lo sono chiesto anch’io, ma la verità è che lei è proprio così. Lei è stordita davvero!” ha ammesso Signorini in diretta, smentendo le polemiche sulla sua concorrente.

Cesara Buonamici su Jessica Morlacchi: “Sta giocando, offre a noi questa scena”

È proprio su Jessica Morlacchi si sono poi accesi i riflettori subito dopo. In confessionale, lei stessa ha smentito le critiche, dicendosi “così come mi vedete”. Anche Cesara Buonamici ha detto la sua sull’atteggiamento di Jessica, dicendo: “Penso però che lei sta giocando, offre a noi questa cosa, sono sicura che lei non cerca solo un uomo con i muscoli scolpiti, cerca anche altro da un uomo.” Jessica ha allora spiegato il perché di questo comportamento nei confronti degli uomini della Casa del GF: “Io sono abituata a vedere questi così belli in televisione, non quando sto nella vita mia. Sono al luna park, ho vinto l’enalotto qui con questo parterre. Io voglio rimanere qua!”

