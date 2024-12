Emergono nuove indiscrezioni sul passato di Lorenzo Spolverato. Nelle ultime settimane, si sono intensificate le speculazioni sull’orientamento sessuale del concorrente del Grande Fratello 2024, legate ad un presunto legame con un noto ‘guru della moda’. Il ragazzo in questione sarebbe un presunto collaboratore di Alviero Martini, che avrebbe avuto una relazione con Lorenzo prima dell’ingresso di quest’ultimo nella Casa più spiata d’Italia. A sorpresa, quest’uomo misterioso ha deciso di rompere il silenzio, rilasciando un’intervista esclusiva a Nuovo Tv.

Il direttore del settimanale, Riccardo Signoretti, ha già anticipato che, nell’edizione in uscita martedì prossimo, il guru della moda confermerà la sua liaison con Lorenzo. “Martedì in edicola leggerete la sua intervista in esclusiva, dove racconta qualcosa che potrà cambiare i rapporti tra Lorenzo e Shaila. Si parla di una notte, di una serata molto speciale fatta di passione ed emozioni intense”, ha detto Signoretti in un video. Stando a quanto svelato dal giornalista, il guru della moda racconterà di una notte di fuoco vissuta con il gieffino, e non solo. Prima di entrare al Grande Fratello, il 28enne avrebbe smesso di seguirlo su Instagram, così da evitare qualsiasi associazione con lui.

Lorenzo Spolverato, il guru della moda conferma il flirt: la notte di passione con il concorrente del Grande Fratello 2024

“Baciato con passione, nella casa si finge diverso”: queste le parole del ‘guru della moda’ nell’anteprima del nuovo numero di Nuovo Tv. Durante la sua permanenza al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha sempre respinto le voci sulla sua presunta omosessualità. Dopo alcune indiscrezioni circolate sul web, la questione ha guadagnato ancora più attenzione a seguito delle dichiarazioni di Luisa, la madre di Shaila Gatta. Nel bel mezzo della sua sorpresa nella Casa, Luisa avrebbe sussurrato alla figlia che il fidanzato sarebbe gay. Spolverato ha subito negato con fermezza, supportato anche dal padre, che ha cercato di mettere fine alle speculazioni.

L’intervista del ‘guru della moda’ potrebbe aprire un nuovo capitolo di questa vicenda, influenzando le prossime puntate del Grande Fratello 2024. Soprattutto, queste presunte rivelazioni metterebbero a dura prova la storia d’amore tra Lorenzo e Shaila, già in una situazione piuttosto instabile. Pochi giorni fa, Spolverato ha deciso d’interrompere la relazione con l’ex velina, poiché non si sente pronto ad una storia seria. Allo stesso tempo, ha confessato di essere innamorato di lei, lasciando una porta aperta ad una riconciliazione. Adesso, però, il futuro della coppia del GF appare più incerto che mai.