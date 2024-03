Grande Fratello 2024, perché è stata anticipata la finale?/ Cosa c’è dietro: quando va in onda ultima puntata

Perché è stata anticipata la puntata finale del Grande Fratello 2024? Il comunicato ufficiale del reality

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024, ci stiamo avvicinando alle battute finale di questa edizione che dura ormai da sei mesi. In tutto questo tempo il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini è stato soggetto a continue variazioni nel palinsesto. Ha cambiato più volte giorno di messa in onda e numero di appuntamenti settimanali. Attualmente va in onda il lunedì ed il giovedì ma quando andrà in onda l’ultima puntata? E soprattutto perché è stata anticipata la puntata finale del Grande Fratello 2024?

A questa domanda ha risposto il Grande Fratello 2024 ‘in persona’ con un comunicato ufficiale in cui ha spiegato cosa c’è dietro la decisione di anticipare la finale: “Ecco che al termine di una stagione lunghissima, faticosissima, ma anche piena di soddisfazioni, il Grande fratello, inteso proprio come essere umano, ha chiesto di farsi almeno la Pasqua a casa. E’ arrivata così la decisione di chiudere il lunedì prima di Pasqua, liberando i reclusi sei giorni prima del giorno in cui si festeggia la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.”

Grande Fratello 2024, quando va in onda l’ultima puntata? Lunedì 25 marzo il gran finale

Dopo sei mesi di reclusione al Grande Fratello 2024, gli autori e la produzione hanno deciso di essere magnanimi e ‘liberare i reclusi’ prima di Pasqua per consentirgli di festeggiarla con i loro amici e familiari lontani dalle telecamere. I veterani del resto hanno già trascorso le scorse feste di Natale e Capodanno dentro la Casa più spiata d’Italia e dunque si è deciso di premiarli facendo terminare prima il reality: la puntata finale del Grande Fratello 2024 andrà in onda lunedì 25 marzo 2024.

Nel frattempo questa sera, lunedì 18 marzo, andrà in onda la 45^ e terzultima puntata del Grande Fratello 2024. Dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena e le emozioni, ci saranno ben due eliminazioni e l’elezione del terzo finalista che affiancherà Beatrice Luzzi e Rosy Chin che sono già in finale. Ci saranno sorprese, confronti e le immancabili nomination. L’appuntamento è per questa sera alle 21.25 circa su Canale 5.











