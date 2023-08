Grande Fratello, Donatella Rettore smentisce il suo ingresso come concorrente?/ “Confesso, è vero…”

Grande Fratello, la formazione del cast tiene banco in rete: spicca la “quota” cantanti

Il mondo del web sembra voler combattere l’astinenza dalla dinamiche del Grande Fratello con il circolo continuo di nuove indiscrezioni su quello che sarà il cast della nuova edizione del reality, ancora condotto da Alfonso Signorini. Le uniche certezze riguardo il nuovo format sono infatti riferite alla presenza di quest’ultimo e alla nuova opinionista: Cesara Buonamici. Per quanto concerne i concorrenti, vige ancora il mistero e la diffusione ondivaga di rumor tra concorrenti Vip e Nip.

Tra le ultime novità riportate in rete, spicca la “quota” cantanti che potrebbe caratterizzare la nuova edizione del Grande Fratello. Dai rumor sulla “mancata” partecipazione dei “Dik Dik” ad alcune rappresentanti femminili: da Marcella Bella a Fiordaliso, passando per Donatella Rettore. Quest’ultima, vista la viralità delle indiscrezioni che la vorrebbero nel cast del reality, ha deciso di rompere il silenzio smentendo in maniera categorica una sua eventuale partecipazione.

Grande Fratello, Donatella Rettore “smonta” i rumor sulla sua partecipazione

Come riporta Biccy, Donatella Rettore non ha utilizzato mezzi termini per spazzare via i rumor relativi al suo possibile ingresso nel cast della nuova edizione del Grande Fratello. “Confesso, è vero; a settembre per la gioia di non so chi, parteciperò al Grande Fio de na minc*ia Show. Se parteciperei al Grande Fratello? No! Ma non ho nulla contro chi lo fa; io sono troppo nervosa, mi annoio e sono claustrofobica“. Le parole della cantante non lasciano dunque particolare spazio ad interpretazioni; difficile, stando alle argomentazioni, che possa cambiare idea.

Per quanto riguarda le altre cantanti accostate al cast del Grande Fratello, sono diversi i punti da prendere in considerazione. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza in rete di un possibile ingresso nel reality di Marcella Bella, con quest’ultima che per ora – come riporta Biccy – pare non essersi espressa in merito alla possibilità. Sul fronte Marina Fiordaliso, il dubbio è relativo alle tempistiche: da ottobre sarà impegnata con il suo nuovo tour e una sua eventuale partecipazione al Grande Fratello sarebbe dunque possibile solo a cammino già avviato.











