Grande Fratello, Edoardo Costa “scartato” come concorrente?/ “Le faremo sapere…”

Grande Fratello, il retroscena sulla mancata partecipazione di Edoardo Costa

L’hype per la nuova edizione del Grande Fratello è alle stelle; con esso spuntano quotidianamente nuove indiscrezioni – vere o presunte – riferite alla possibile composizione del cast. Buona parte dei rumor sono riferiti alla compagine Vip che per il prossimo anno andrà a condividere l’esperienza con un gruppo di Nip. Stando a quanto riportato da Novella 2000, ci sarebbe un altro “escluso” di lusso: Edoardo Costa.

Il retroscena sul “no grazie” rifilato ad Edoardo Costa da parte degli autori del Grande Fratello – come riporta il portale – è arrivato tramite l’account instagram di Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha infatti postato una storia dedicata proprio all’attore con la seguente didascalia: “Per la rubrica ‘Le faremo sapere’; il Gf ha detto no ad Edoardo Costa! Attore diventato famoso nella celebre soap Vivere“. Dunque, per il volto delle fiction e serie tv italiane non sembra esserci spazio per la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Come racconta Novella 2000, Edoardo Costa ha scelto – almeno per ora – di non commentare i rumor riferiti alla sua esclusione dal cast del Grande Fratello. E’ probabile che in futuro – come accaduto per altri Vip – arrivi un eventuale smentita o commento sulla vicenda. Intanto, sempre il portale, riporta come secondo le ultime indiscrezioni una collega dell’attore sarebbe invece ad un passo dalla partecipazione al reality: Beatrice Luzzi. Quest’ultima avrebbe anche rilasciato delle dichiarazioni sui social che sembrerebbero confermare i rumor.

Per Edoardo Costa, salvo colpi di scena, l’esperienza al Grande Fratello sarà da rimandare, o addirittura da escludere. Tra l’altro, l’attore non è nuovo al contesto dei reality: l’ex volto di Vivere ebbe modo di mettersi in evidenza nel corso della seconda edizione de La Fattoria. Il suo cammino si interruppe però alla sesta puntata senza particolari dinamiche degne di nota.











