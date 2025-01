L’intreccio amoroso al Grande Fratello si complica ancora di più. Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez dopo tutto quello che è successo con Zeudi Di Palma durante l’ultima diretta di giovedì 23 gennaio. Finalmente, ora che i due si sono riuniti, hanno avuto modo di parlare della loro situazione sentimentale e fare il punto, anche se sarebbe meglio dire, mettere un punto. Infatti, Helena Prestes ha trovato il coraggio di parlare faccia a faccia all’argentino: “Tu dici che io sono esagerata con te? Non è reciproco, vero?“.

Al che, Javier sembra confuso dalle sue parole e le chiede spiegazioni. Così inizia a chiederle più volte cosa non abbia capito, dato che era sicuro che tra i due ci fosse una semplicissima amicizia e nulla di più. Così, Helena Prestes decide di tentare il tutto per tutto: “Per me e te immaginavo di più, capisci?“. Lui rimane spiazzato: era convinto di aver esposto il suo pensiero in modo chiaro, e che anche la modella avesse capito che tra loro c’era una semplice amicizia e basta.

Helena Prestes, Javier sconvolto dalle sue parole: “Pensavo ti piacesse Zeudi…”

Helena Prestes appare delusa dalle parole di Javier Martinez, il quale prova a spiegare meglio quello che sente. Le ricorda che tutte le volte in cui si era avvicinato a lei era per amicizia e che si è preso una sorta di “confidenza fisica” per darle conforto: “Il mio rapporto di amicizia con te era così fisico perché ero tranquillo che tu sapevi”. Helena risponde dicendogli che nel periodo in cui è uscita dal Grande Fratello si è resa conto che lui gli mancava tantissimo e di essere molto attratta. “Pensavo fossi interessata a Zeudi“, risponde il pallavolista.

Nonostante Helena Prestes sappia nel suo cuore che tra i due non ci può essere un’amicizia, spiega che farà tutto il possibile perchè il loro rapporto non si trasformi ma che rimanga così come è. Oltretutto, svela a Javier di essere confusa su quello che sente per Zeudi Di Palma: potrebbe essere solo un’amicizia o un’attrazione. Quel che è certo è che sente maggior attrazione per lui: “Aprire quella porta non so dove mi porta“. I due concludono il confronto in modo pacifico, e Helena Prestes, tranquilla, gli augura solo di essere felice.