Al Grande Fratello, la Casa è completamente divisa. Dopo il rientro di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, sembrano ormai essersi formati due gruppi ben precisi: da una parte ci sono Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e i loro amici; dall’altra Helena, Javier Martinez e i loro ‘alleati’. A tal proposito, l’argentino sembra essersi allineato al suo gruppo, cambiando atteggiamento nei confronti di Mariavittoria Minghetti. All’inizio dell’avventura nel reality, i due avevano stretto una profonda amicizia, tanto che c’è chi aveva pensato che tra i due potesse nascere qualcosa di più.

Con l’ufficializzazione del fidanzamento tra Mariavittoria e Tommaso Franchi, si erano poi allontanati, ma mantenendo sempre un grande bene l’uno per l’altro. Almeno fino ad ora. Il motivo? Nella puntata di giovedì 23 gennaio, Mariavittoria ha lasciato tutti a bocca aperta nominando Amanda Lecciso. La cosa ha sorpreso non solo perché in passato erano molto legate, ma anche perché, poche ore prima, aveva cercato di chiarirsi con lei. La 31enne romana le aveva chiesto di non permettere che le liti tra Jessica ed Helena rovinassero il loro rapporto, arrivando addirittura a piangere e a dichiararle tutto il suo affetto.

Da quel momento, Amanda Lecciso ha deciso d’interrompere ogni rapporto con Mariavittoria Minghetti, giudicandola troppo falsa e facilmente influenzabile dagli altri. Questa scelta, infatti, le ha fatto capire che non può più fidarsi della coinquilina. A questo punto, anche Javier Martinez sembra pensarla allo stesso modo. Come Amanda, l’argentino è arrivato alla conclusione che Mariavittoria manchi di personalità e tenda a cambiare atteggiamento in base alle persone con cui si relaziona. Nonostante provi ancora affetto per lei, il pallavolista ha deciso che tra loro non potrà più esserci l’amicizia di un tempo.

“Che fai, nomini Amanda? Mi stai dando l’idea che tu di personalità non ne hai. Vai da una parte e la pensi in un modo, vai dall’altra e cambi idea. I fatti dicono questo. Non penso sia strategia, ha delle basi d’insicurezza, come ce l’abbiamo tutti. Ma, ad un certo punto, in base a dove sta, segue quell’onda. Le voglio bene, però è normale che poi dico queste cose. Adesso parla anche come Lorenzo, dopo avergliene dette peste e corna”, ha spiegato Javier Martinez mentre parlava con i suoi coinquilini. Non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di rivelare alla Minghetti queste dichiarazioni del suo “amico” nella prossima puntata del Grande Fratello.