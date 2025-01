Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti: fine di un’amicizia

Tra Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, i tempi in cui erano praticamente inseparabili sono ormai finiti. Tra le due, infatti, l’amicizia non è più così forte ed è venuta meno anche la fiducia. La vicinanza della sorella di Loredana Lecciso a Luca Calvani e Helena Prestes e il suo atteggiamento protettivo nei confronti di quest’ultimi, ha spinto Mariavittoria ad allontanarsi e a mettere in discussione tutto il loro rapporto. Nonostante i tentativi di ritrovarsi e di ricostruire nuovamente un rapporto, le due non hanno trovato un punto d’incontro al punto che, nel corso dell’ultima puntata, Mariavittoria ha nominato Amanda scatenando la durissima reazione di quest’ultima.

Dopo aver puntato il dito contro la Minghetti durante il momento delle nomination, Amanda si è lasciata andare ad un durissimo sfogo subito dopo la puntata. In giardino, si è sfogata con Luca Calvani e Javier Martinez rivolgendo accuse pesanti a Mariavittoria.

Lo sfogo di Amanda Lecciso contro Mariavittoria Minghetti

“Sono sconvolta per MariaVittoria che fino a un minuto prima mi aveva detto ‘che stupide che ci siamo fatte coinvolgere in questa cosa, noi che ci siamo volute bene’. Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale. Non ragiona con la sua testa. Ha una testa pensante? Della coerenza? Zero! Zero! Ha 31 anni! Mio figlio di 16 anni, anzi, anche mio figlio di 10 anni non avrebbe mai fatto una roba del genere lasciandosi trascinare”. Con queste parole, nel corso di una chiacchierata con Luca Calvani, Amanda Lecciso ha puntato il dito contro Mariavittoria accusandola di lasciarsi trascinare e di non pensare con la propria testa.

“Non ho più pazienza, basta, mi sono svegliata. Ho finito la pazienza, non serve a niente quella. Esaurita. Mi ha detto che questa nomination sia da incentivo. Ma incentivo di che, a mandarti a quel paese! Ma una volta per tutte! Certo, mi hai incentivato alla grande! Pessima. Orrenda. Orrenda. Orrenda! Si è contraddetta da sola. La parola nella tua vita ha un valore? Esiste? Sei finta, sei falsa, sei senza testa, ti lasci trascinare! Questa è follia“, ha aggiunto ancora come riporta Biccy. L’amicizia tra le due sembra sia giunta al capolinea. Sarà davvero così?