Al Grande Fratello, Javier Martinez fa retromarcia con Helena Prestes. Dopo aver chiuso il breve flirt con Chiara Cainelli, l’argentino sta cercando di riavvicinarsi all’influencer brasiliana, sebbene solo in amicizia. Il tutto grazie al papà di Javier, che nel videomessaggio per gli auguri di Natale ha lanciato un chiaro riferimento a Helena. Il padre, Mariano, gli ha infatti mandato una canzone in portoghese di Gustavo Lima, la lingua madre della modella. Tra l’altro, il cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram il video di Helena e Javier mentre leggono insieme il testo del suo brano.

La lettera di Mariano ha fatto abbassare la guardia a Javier, che ha deciso di parlare con Helena e chiederle di recupare la loro amicizia. “Non voglio perderti, come persona non voglio perderti. Sei importante per me”, le ha detto il gieffino. Dopo, il pallavolista si è sfogato con Amanda Lecciso, raccontandole di aver trovato Helena un po’ troppo sulla difensiva. A quanto pare, la Prestes gli avrebbe chiesto se la sua ritrovata amicizia fosse solo legata al gioco, insinuando che stesse agendo per strategia, dopo aver capito che lei è una tra le più forti della Casa più spiata d’Italia.

Javier Martinez non vuole perdere Helena Prestes: i dubbi della concorrente del Grande Fratello

Javier ha confessato ad Amanda Lecciso di essersi sentito offeso dalle insinuazioni di Helena Prestes, qualcosa che ha spiegato anche alla brasiliana. L’interesse dell’argentino, infatti, è solo quello di recuperare la loro amicizia e di continuare a frequentarsi anche fuori dalla Casa del Grande Fratello. Per cercare di farla rilassare, le avrebbe dato degli abbracci affettuosi, ma anche in quel caso continua a trovare Helena equivoca. “Perché non riesco ad avere un rapporto normale?“, ha ironizzato Javier, confessando ad Amanda di percepire sempre un’aria di ambiguità da parte di Helena nei suoi confronti.

A quel punto, la Lecciso ha chiesto senza peli sulla lingua a Javier se davvero consideri Helena una semplice amica. Anche questa volta, però, il gieffino è rimasto fermo sulla sua posizione, ribadendo di considerarla solo un’amica, anche se spesso è frenato dal carattere di Helena, che trova difficile da capire. Per questo motivo, sente di non poter essere affettuoso come lo è con Amanda. Nel frattempo, in realtà, la brasiliana sembra essere andata avanti, avvicinandosi a Zeudi di Palma. Riusciranno a ritrovare un’amicizia o le loro strade al Grande Fratello si separeranno definitivamente? Chissà…