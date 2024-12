Javier Martinez tronca la frequentazione con Chiara Cainelli: “Non è scattata la cosa…“

La conoscenza tra Javier Martinez e Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024 si è rivelata più breve del previsto e, proprio nelle scorse ore, ha subito una brusca battuta d’arresto. Il pallavolista e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne sin da subito hanno instaurato un rapporto di grande complicità, approfondendo la conoscenza sino al primo bacio appassionato. Nelle ultime ore è scattato un bacio sotto il vischio, in occasione del giorno di Natale, ma successivamente la coppia si è ritrovata a confidarsi privatamente sulla natura dei propri sentimenti.

È Javier a prendere l’iniziativa, come mostra un video circolante su X, e dopo una lunga riflessione su quello che realmente prova per la coinquilina si è fatto coraggio e le ha spiegato che non è scoccata la scintilla: “Alla base di tutto rimane il fatto che comunque tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Te lo ripeto sempre, con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non è scattata la cosa che doveva scattare“.

Chiara Cainelli, la reazione: “Siamo partiti subito come fidanzatini, ma per me c’è di più“

Javier Martinez ha così deciso di lasciare Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024, e la coinquilina ha accettato tale decisione con grande maturità ammettendo: “Javi ho capito, non ti preoccupare, ho capito perfettamente quello che hai detto e lo capisco. Ci sta, l’avevo notato“.

E, a seguire, ha spiegato il motivo per cui la loro frequentazione si sia bruciata così in fretta: “Magari rimarremo amici, però non ci siamo conosciuti per come siamo. Siamo partiti subito con le coccoline come due fidanzatini, tutto bello, ma per me c’è di più, a livello di persone. Io anche oggi ci ho pensato e sono una persona che osserva molto, noto se una persona è legata a me, e in te non lo vedevo. Non è solo un fatto fisico, per me quello viene dopo. A me dispiace solo che, quando succedono queste cose qua, non so come comportarmi dopo perché mi sento in difficoltà. Non vorrei sembrare invadente o che non ho capito il messaggio”.

Javier:”ieri pensavo che scattasse qualcosa (dopo il bacio) ma NON è scattato nulla”

Javier:"ieri pensavo che scattasse qualcosa (dopo il bacio) ma NON è scattato nulla"

Chiara:"ok" lui che la "lascia" e sono passati 2 giorni dalla famosa frase "ti faccio vedere io com'è diversa la cosa fra me e lei" detta ad Helena💀#heleners #javi7 #grandefratello #helevier