Grande Fratello Vip 2020/ Antonella Elia isolata dal gruppo: “non datemi fastidio”

Antonella Elia sempre più isolata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’infuocata lite con Valeria Marini ha spaccato il gruppo e la maggior parte dei concorrenti si è schierata dalla parte della showgirl condannando il gesto di Antonella che, in un momento di rabbia, ha spintonato la Marini. Delusa dall’atteggiamento dei suoi coinquilini, la Elia si è chiusa in se stessa trascorrendo la maggior parte del tempo da sola. “Bisogna trovare una soluzione Anto”, le dice Adriana Volpe vedendola sola in camera da letto e cercando di farla reintegrare nel gruppo. La Elia, però, non condivide l’idea della conduttrice e resta ferma sulla propria posizione. “Al momento opportuno verrò eliminata e la soluzione si troverà. Ci sono caratteri che non possono convivere, quindi quando non ci sarò più, voi vivrete una vita felice senza di me”, risponde Antonella. “Non pensi che si siano esasperati un po’ i toni?”, le chiede Adriana cercando di farla ragionare. La Elia, però, non ha alcuna intenzione di abbattere il muro che ormai è stato eretto.: “Io non voglio tornare indietro, questa è la mia essenza, non c’è soluzione. Io starò più isolata che posso per non creare fastidi, basta che poi non mi diano fastidio a me”, aggiunge la Elia.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: ANTONELLA ELIA CHIUDE CON TUTTI

L’atteggiamento di Antonella Elia non piace ad Adriana Volpe che vorrebbe vivere una situazione più tranquilla nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nonostante i ripetuti tentativi della conduttrice, però, Antonella è sicura di non poter andare d’accordo con nessuno degli altri inquilini, compresa Licia Nunez con la quale sembrava aver instaurato un rapporto d’amicia. “Io non sento di affondare da nessuna parte, io agisco come le mie viscere mi dicono. Io voglio solo sopravvivere, a me non frega niente di trovare amicizie e intese, io qua sto con persone che non mi piacciono”, afferma la Elia. “Non è vero, c’è Aristide che ti piace, Licia che ti piace”, ribatte Adriana. Antonella la interrompe: “No Licia non mi piace più. Comunque, Adriana sono felice che hai trovato una situazione di beatitudine, io no. Qua c’è gente che passa il tempo a catturare anime. Io sto bene da sola, per conto mio, grazie dell’aiuto, io ormai sono così e non mi va di cambiare”. Di fronte all’insistenza della Volpe, Antonella le chiede il motivo del suo atteggiamento e Adriana, spiazzata dalla domanda, risponde: “Perché dopotutto ti voglio bene”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA