Grande Fratello Vip 2020/ Asia Valente seduce Fabio Testi: massaggio bollente

Asia Valente continua a sfoggiare le sue doti fisice seducendo gli uomini della casa del Grande Fratello Vip 2020. Schietta e spontanea, la bionda della casa di Cinecittà, al televoto con Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Fabio Testi, ha sedotto l’attore in sauna facendosi massaggiare il lato B. Amante delle belle donne, Fabio Testi sfoggia le sue doti da massaggiatore. “Questo è un massaggio dermatologo” – afferma Testi. “Sei bravo“, commenta Asia. “Un minimo di esperienza ce l’ho”, aggiunge ancora l’attore. “Hai un bel panettone, da mangiare a Natale, ma anche a Pasqua“, dice ancora Testi trovando conferma nelle parole di Asia Valente che definisce perfetto il suo lato B che è “morbido e senza cellulite“. Un massaggio faticoso quello di Fabio Testi che si candida come massaggiatore anche per i prossimi giorni per la gioia di Asia che si gode le attenzioni che le dedica l’attore.

Grande Fratello Vip 2020: Patrick Ray Pugliese vincitore? I fans dicono sì

Dopo l’abbandono di Andrea Montovoli e la squalifica di Clizia Incorvaia, Patrick Ray Pugliese è diventato il favorito per la vittoria del Grande Fratello Vip 2020. I fans di Montovoli sono pronti a sostenere Patrick che, nelle prime ore senza Andrea, ha più volte sottolineato di sentire molto la mancanza dell’attore. Simpatico, ironico e giocherellone, Patrick, oltre ad aver conquistato il pubblico del reality show che, finora, l’ha salvato in tutte le nomination, è sempre più amato all’interno della casa di Cinecittà. Patrick, infatti, ha legato tantissimo con Fernanda Lessa, con Teresanna Pugliese, ma anche con Adriana Volpe a cui si diverte a fare numerosi scherzi. L’ultimo è arrivato ieri, prima della preparazione della festa di Carnevale che il Grande Fratello ha deciso di far organizzare ai concorrenti. “Devo fare la doccia“, ha detto Adriana. “Anche i capelli?“, ha chiesto Patrick. “Sì”, è stata la risposta di Adriana che è stata così bagnata dal getto d’acqua del rubinetto della cucina. Uno scherzo che ha divertito la stessa Volpe, sempre più in sintonia con Pugliese.

