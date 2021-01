Grande Fratello Vip 2020/ Eliminato, diretta 18 gennaio e primo finalista: Capriotti e Carlotta a rischio…

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, eliminato e primo finalista del 18 gennaio

Il Grande Fratello vip 2020 è finalmente al giro di boa, quello finale. Alfonso Signorini si prepara a tenere le redini del programma che torna in onda oggi, 18 gennaio, ma che presto avrà modo di tornare in onda anche al venerdì come tappabuchi di un prime time di Canale5 che continua ad affannare un po’ ma presto saremo alle prese con gli ultimi appuntamenti e, quindi, con una finalissima in onda a fine febbraio. Sembra ormai certo che il Grande Fratello Vip 2020 si allungherà ancora andando in onda fino a fine febbraio con tutto quello che questo significa per i ragazzi nella casa che si ritroveranno nuovamente a dover scegliere il da farsi mentre la finalissima si avvicina. Qualcuno lascerà la casa come reazione a questo nuovo allungamento di tre settimane o ormai si trova in ballo e balleranno tutti? Questo lo scopriremo nelle prossime ore così come scopriremo anche il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip 2020.

Chi è il primo finalista del Grande Fratello Vip 2020?

Le anticipazioni del reality rivelano che proprio nella puntata di oggi, 18 gennaio 2021, scopriremo il nome del primo finalista dopo un televoto lampo che potrebbe chiamare i vipponi a fare una serie di nomi (o salvataggi) per cercare di mettere insieme una lista di meritevoli, sarà davvero Tommaso Zorzi il primo finalista oppure ci sarà una sorpresa che nessuno si aspetta? Spesso avviene che i primi nomi a venire a galla sono quelli dei più “deboli” della casa e non ci vorrà poi molto a pensare che toccherà proprio ad Andrea Zelletta mettere tutti d’accordo ottenendo così un biglietto per la finalissima di fine febbraio. Fino alla messa in onda della puntata di questa sera, potremo fare i nostri pronostici tenendo sempre conto che incombono su di noi i famosi voti brasiliani che fino a questo momento hanno tenuto sempre bene in alto Dayane Mello.

Chi sarà eliminato questa sera? Cecilia Capriotti rischia grosso ma…

Proprio la modella è tra i nominati di questa sera del Grande Fratello Vip 2020 e sarà allo scontro con Carlotta, Cecilia e Stefania per una nomination tutta al femminile. Sarà di nuovo Dayane Mello a salvarsi magari a discapito di Cecilia Capriotti che continua a mettere zizzania nella casa facendo addirittura andare fuori di testa Maria Teresa Ruta? A inizio settimana la conduttrice ha avuto una vera e propria crisi che l’ha portata ad urlare contro tutto e tutti e, alcuni, hanno accusato proprio Cecilia di essere la responsabile. Ospite della puntata di questa sera è Andrea Pucci pronto a lanciare La Pupa e il Secchione in onda da giovedì prossimo su Italia1.



