Grande Fratello Vip 2020, nomination e pagelle/ Signorini perde le staffe, la Pepe…

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della terza puntata

Fuoco e fiamme nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. Finalmente il gioco entra nel vivo ed escono fuori le vere personalità (almeno alcune) dei concorrenti nella Casa. La puntata si divide tra emozioni ‘familiari’ e liti senza esclusione di colpi, a partire da quella che vede protagonisti Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. La coppia ci sta effettivamente regalando molte emozioni: i loro battibecchi hanno infiammato il web e hanno incuriosito il pubblico. Per questo li associamo nel nostro Voto che è un 7,5. Grande parentesi in questa puntata è stata dedicata a Fausto Leali. Il cantante è stato squalificato per alcune discutibili dichiarazioni ma ha affrontato il momento dell’uscita con leggerezza, ammettendo l’errore fatto e scusandosi, seppur con dispiacere. VOTO 7. Piace anche Elisabetta Gregoraci. La conduttrice si commuove ripensando alla sua infanzia e mostra un lato di se inedito, semplice che il pubblico pare apprezzare in modo particolare. VOTO 7.

Alfonso Signorini contro Francesca Pepe: una brutta scena?

D’altronde questa terza puntata del Grande Fratello Vip 2020 è dedicata anche alla famiglia. Lo sa bene Enock che ha ricevuto una bellissima sorpresa: una visita, seppur virtuale, di suo fratello Mario Balotelli. La dolcezza, l’educazione e la sensibilità di Enock sono sottolineati da suo fratello ma sono ben palesi agli occhi dei telespettatori, tanto da fare di lui uno dei papabili vincitori. VOTO 8,5. Stupisce, invece, la pacatezza della Contessa Patrizia De Blanck, un po’ sottotono rispetto al solito. VOTO 6,5. Concludiamo le pagelle con Alfonso Signorini, che in questa terza diretta ha perso le staffe contro una concorrente (Franceska Pepe), dando spazio ad una scena non proprio piacevole e negando alla ragazza, dopo la sua sfuriata, il diritto di replica. Perché? VOTO 5. Ricordiamo infine i nominati della terza puntata, che sono: Fulvio Abbate, Matilde Brandi, Massimiliano Morra e Franceska Pepe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA