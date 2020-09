Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nominati/ Franceska Pepe contro tutti, Zorzi show

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della quinta puntata

Al Grande Fratello Vip 2020 va in scena l’uno contro tutti. La nuova diretta parte con un Alfonso Signorini schierato con l’indomabile Franceska Pepe che continua ad essere la grande protagonista delle liti della Casa. Il conduttore parla di ‘bullismo’ e il pubblico si divide a metà, tra chi lo trova “esagerato” e chi, invece, trova che gli atteggiamenti dei coinquilini verso la Pepe siano effettivamente esagerati, che sia o meno la sua una strategia. C’è di fatto che Franceska scuote le dinamiche e crea movimento nella Casa e la cosa al telespettatore piace. VOTO per lei 7,5. Serata di rimproveri per Alfonso Signorini, che si è scagliato anche contro Tommaso Zorzi per un’uscita infelice su Gabriel Garko. Severo ma giusto: VOTO 7. Meno bene questa sera Zorzi, a cui diamo un 6. Bello, invece, il momento dedicato a Francesco Oppini. Emozionante, pulito e sincero, e il web concorda col dire che il figlio della Parietti potrebbe essere il vincitore di questa edizione. VOTO 8.

I nominati della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020

Inevitabile il momento dedicato all’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La coppia intriga il pubblico del Grande Fratello Vip e piace, anche se il sentimento deve ancora maturare. Per noi e per il pubblico vale. VOTO 7. E la contessa Patrizia De Blanck? Questa sera non pervenuta! Tra i momenti importanti della serata c’è sicuramente l’eliminazione (non tanto a sorpresa) di Fulvio Abbate e l’atteso momento del tugurio che quest’anno prende il nome di ‘cucurio’ per i tanti orologi al suo interno. Ad inaugurarlo, attraverso un gioco piuttosto meschino, sono Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra che si vendicano chiamando poi anche Myriam Catania con loro. Concludiamo con le nomination: Maria Teresa e Guenda Ruta, Adua Del Vesco, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Denis Dosio e Francesco Oppini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA