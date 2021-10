Grande Fratello Vip 2021, 11a puntata/ Diretta: Miriana-Nicola, Gianmaria-Sophie coppie già finite?

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 11a puntata

L’inizio della nuova settimana segna anche il ritorno del Grande Fratello Vip 2021, in occasione della undicesima puntata di questo lunedì 18 ottobre. Alfonso Signorini e le sue due opinioniste, Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe, sono pronti a condurci in una nuova lunga serata caratterizzata da sorprese, colpi di scena, incontri e nuovi scontri. Questa sera, come ogni lunedì, gli inquilini della spiatissima Casa non vivranno l’ansia dell’eliminazione in quanto il televoto non sarà eliminatorio, ma il concorrente che riceverà meno voti dal pubblico da casa sarà destinato a mettersi in fila, in occasione del televoto del prossimo venerdì, quando dunque potrà rischiare di lasciare il reality.

Dopo aver salutato Amedeo Goria lo scorso venerdì, a finire al televoto questa volta sono state ben quattro Vippone: si tratta di Miriana Trevisan, Raffaella Fico, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Quattro protagoniste indiscusse di questa edizione e che questa volta sono state messe di fronte alla preferenza del pubblico da casa che potrà fornire un’idea delle antipatie e delle simpatie all’esterno del reality.

Grande Fratello Vip, la storia tra Nicola e Miriana già al capolinea?

Gli amori nella Casa del Grande Fratello Vip torneranno centrali nella nuova puntata di oggi del reality, in onda nella prima serata di Canale 5. Tra le “coppie” nate nella spiatissima dimora di Cinecittà, continuano a far sognare quella formata da Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Il loro è davvero un amore impossibile? Il ragazzo prova dei sentimenti sempre più forti per l’ex volto di Non è la Rai. Quest’ultima di contro ha preso le distanze per via di una serie di dubbi che la tormentano. Pisu dovrà attendere di uscire per poter approfondire la loro conoscenza?

Nel corso della puntata odierna ci sarà spazio anche per parlare del tormentato rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’imprenditore ha confessato un certo interesse per l’ex di Uomini e Donne, prendendo quindi le distanze dalla fidanzata Greta Mastroianni, la giovane con la quale aveva iniziato una frequentazione poco prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. Sophie, di contro, avrebbe già fatto un passo indietro: per lei Antinolfi non rappresenta il suo ideale di uomo, non tanto sul piano fisico quanto su quello caratteriale.

Sorprese e nuove nomination al GF VIP 2021

Ci sarà anche da sorridere nella Casa del Grande Fratello Vip. Come sempre non mancheranno le soprese destinate ai nostri Vipponi ed in occasione della undicesima puntata del reality, Alfonso Signorini ha pensato soprattutto a due dei suoi concorrenti: Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Lo sportivo avrà modo di gustarsi l’inaspettata visita di una persona molto importante e che ha avuto il potere di cambiargli la vita. Si tratta di qualcuno che ha a che fare con la sua sfera privata o di una persona che ha contribuito ad avere un ruolo centrale nella sua carriera? Le risposte arriveranno solo questa sera.

Così sarà anche per la cantante lirica Katia Ricciarelli che potrà gustarsi un momento di grande tenerezza in quanto potrà “abbracciare” un affetto a cui è particolarmente legata. Si tratta forse del suo amato amico a quattro zampe? Oltre a commuoversi e sorridere con le sorprese in serbo agli inquilini del GF Vip, tornerà poi il momento delle temute nomination durante le quali i concorrenti saranno chiamati ad avanzare il nome dell’inquilino da mandare al televoto in vista della prossima puntata che sarà eliminatoria.



