Grande Fratello Vip 2021, 24a puntata/ Diretta: Delia Duran vs Alex Belli e Soleil

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta ventiquattresima puntata 3 dicembre

Secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 2021 che torna in onda oggi, venerdì 3 dicembre, con la ventiquattresima puntata. Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe affronteranno con i concorrenti vari argomenti. In primis si parlerà del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore si è dichiarato a Soleil ammettendo di essersi innamorato. La Sorge è rimasta spiazzata e il suo atteggiamento non è ancora del tutto chiaro. Tra abbracci, carezze, dichiarazioni e discussioni, i due si allontanano per poi riavvicinarsi.

Nel corso della serata, per fare chiarezza, ci sarà nuovamente l’intervento di Delia Duran. La moglie di Alex Belli, come ha annunciato Signorini nelle anticipazioni della puntata, avrà la possibilità di esprimere la propria opinione sulla vicenda in diretta. Non è chiaro, tuttavia, se tornerà a varcare nuovamente la porta rossa per un confronto sia con Alex che con Soleil o se deciderà di esprimersi attraverso un videomessaggio.

Il confronto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip 2021 spazio ancora all’amore con l’evoluzione del rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Fino a pochi giorni fa, il manager napoletano e l’ex tronista di Uomini e Donne non si rivolgevano parola. L’aperitivo del giovedì sera e un bicchiere di vino hanno cambiato le carte in tavola. Sophie e Gianmaria, infatti, la scorsa notte, si sono ritrovati sotto le coperte dello stesso letto dove, tra una chiacchiera e una carezza, si sono lasciati andare scambiandosi un bacio passionale.

Se Gianmaria non nasconde la gioia per essere riuscito a riaprire il discorso con Sophie per la quale ha sempre ammesso di provare una forte attrazione fisica, la Codegoni appare ancora piuttosto titubante. Nel corso della puntata, Signorini li metterà a confronto: come finirà tra i due?

Maria Monsè contro la stanza arancione e l’esito del televoto al Grande Fratello Vip

Per Maria Monsè sono stati giorni complicati nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Complice la richiesta di cambiare letto nella stanza arancione ha litigato duramente con Sophie Codegoni più di una volta. La Monsè, inoltre, ha discusso anche con Lulù Selassiè accusando le ragazze della stanza arancione di fare gruppo contro di lei. Ad appoggiarla è la parte più adulta della casa come Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sicure che nella stanza arancione si sia formato un branco che ha portato anche Manila in nomination. Cosa accadrà questa sera?

Non mancherà, poi, l’esito del televoto. I nominati sono Lulù e Jessica Selassiè, Gianmaria Antinolfi e Patrizia Pellegrino. Tra i quattro ci sarà il preferito del pubblico che, non solo sarà immune ma condannerà uno degli altri tre al prossimo televoto. Secondo i sondaggi del web, a contendersi l’immunità dovrebbero essere Lulù e Gianmaria.



