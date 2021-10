Grande Fratello Vip 2021 9a puntata/ Diretta: Goria incontra Vera Miales, Manuel Bortuzzo molla Lulù Selassié

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 9a puntata

Si riaccendono i riflettori sulla Casa del Grande Fratello Vip 2021, in occasione della nona puntata in programma nella prima serata di oggi, lunedì 11 ottobre. Alla conduzione ritroveremo come di consueto Alfonso Signorini che si farà affiancare da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra le due ormai non sembra esserci più alcun punto di incontro soprattutto dopo lo scontro in diretta del precedente appuntamento. Questa sera, dopo l’uscita più o meno a sorpresa di Samy Youssef, scopriremo chi sarà il concorrente meno votato tra quelli finiti in nomination nella passata puntata del venerdì. Al televoto ci sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. La puntata tuttavia non dovrebbe essere eliminatoria ma come di consueto il meno votato dal pubblico finirà di diritto in nomination in occasione della diretta del prossimo venerdì.

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati sul web, Miriana dovrebbe essere tra i tre la concorrente più amata e che non rischierebbe di perdere il televoto mentre al momento è in atto un testa a testa tra l’imprenditore e la showgirl entrambi napoletani, i quali potrebbero spuntarla per una manciata di voti. Chi sarà, dunque, ad avere la peggio? Il verdetto giungerà solo nel corso della diretta ma non si escludono clamorosi colpi di scena come l’ultima eliminazione dello scorso venerdì, che ha contraddetto tutti i pronostici ed i sondaggi online.

Amedeo Goria e la presunta gravidanza di Vera Miales: la verità al Grande Fratello Vip

Cresce l’attesa in vista della nuova puntata di stasera del Grande Fratello Vip e secondo le ultime anticipazioni di BlitzQuotidiano sulla nona puntata, uno dei protagonisti della serata sarà Amedeo Goria. Dopo la sorpresa del passato appuntamento, con l’ingresso nella Casa dell’ex Vippona ed ex moglie Maria Teresa Ruta, questa sera è in programma l’incontro tra il giornalista sportivo e la fidanzata (o ex?) Vera Miales. La donna non si è ancora esposta pubblicamente dopo gli ultimi gossip sul suo conto che la vedrebbero incinta proprio di Goria.

Amedeo sta davvero per diventare padre per la terza volta all’età di quasi 68 anni? I timori del gieffino sono proprio quelli di doversi ritrovare a fare non il padre ma il nonno per il presunto bebè in arrivo. Le foto del pancino sospetto della Miales lo avrebbero fatto riflettere ma, in merito ai tempi, tutto a suo dire sarebbe possibile. Durante una conversazione con Soleil nel post puntata precedente, Goria aveva confidato: “Quello che mi ha sorpreso è che fino all’11 settembre noi abbiamo avuto il telefono, lei non mi ha mai detto nulla. Neanche un mese fa. Può anche darsi sia vero, l’unica cosa che stona un po’ è che non mi ha mai detto nulla fino all’11 settembre, di timori. Tecnicamente però tutto è possibile”. Stasera scopriremo finalmente la verità sulla presunta gravidanza: bebè in arrivo o, come ipotizzato da Alfonso Signorini, una lasagna di troppo?

Il confronto tra Manuel Bortuzzo e le sorelle Selassié

Prima di dedicare il consueto spazio alle nuove nomination che porteranno ai nomi dei prossimi concorrenti del GF Vip al ballottaggio venerdì 15 ottobre, ci sarà ancora spazio per ulteriori colpi di scena e sorprese clamorose. Manuel Bortuzzo torna protagonista della serata in seguito alle ultime novità sulla sua relazione con Lulù Selassié. Tutti ormai – eccetto forse la stessa principessa etiope – avrebbero compreso che non ci sarà alcun futuro tra loro due.

Intanto a Mattino 5 è emersa oggi un’altra ghiotta anticipazione sulla nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip: stasera assisteremo ad un inedito quanto necessario faccia a faccia tra Manuel e le sorelle Selassié. Non solo Lulù, dunque, ma anche Clarissa e Jessica saranno coinvolte nel confronto durante il quale il nuotatore dovrà a questo punto essere, probabilmente per la prima volta, sincero sui suoi sentimenti per la minore delle principesse. Nelle ultime ore Bortuzzo ha espresso chiaramente la sua posizione: non intende trovare alcuna fidanzata nella Casa di Cinecittà. Ma Lulù ha realmente compreso? A vedere un certo distacco era stata anche Clarissa, la quale aveva persino pianto, amareggiata dal cambiamento di Manuel. Questa sera il ragazzo affronterà anche lei: avrà il coraggio di mettere un punto definitivo alla conoscenza con Lulù? Nel corso della serata, infine, stando a quanto anticipato da Federica Panicucci, ci sarà un focus sul nascente feeling tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

