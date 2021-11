Grande Fratello Vip 2021/ Arriva una nuova concorrente, Matrioska! Ma…

Grande Fratello Vip 2021: l’arrivo di una concorrente particolare

Dopo Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, è arrivata un’altra concorrente? Nelle scorse ore, in piena notte, mentre Giucas Casella, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo fumavano in veranda prima di andare a letto, è apparsa un’inquilina che nessuno aveva mai visto prima. Giucas Casella, reduce dalla gaffe che lo ha portato a scambiare Maria Monsè per Adriana Volpe, è caduto in un primo momento nello scherzo organizzato dagli altri vipponi per poi scoprire la vera identità della “nuova concorrente”.

Giucas Casella continua ad avere problemi a ricordare i nomi dei propri coinquilini. Nonostante siano passati più di due mesi dall’inizio della convivenza nella casa di Cinecittà, Giucas spesso si chiede chi siano i concorrenti quando ascolta nomi che gli sembrano nuovi. I vipponi, così, hanno organizzato un finto freeze che è servito per l’ingresso di Matrioska, una nuova concorrente arrivata direttamente dalla Russia.

Grande Fratello Vip 2021: Miriana Trevisan si trasforma in Matrioska

Smaltita la delusione per la lite con Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan ha ritrovato il sorriso. D’accordo con gli altri vipponi, la Trevisan si è trasformata in Matrioska indossando una parrucca nera, un cappotto maculato e con una valigia si è presentata in veranda scatenando le risate degli altri vipponi immobili dopo il finto freeze.

“Buonasera, io sono venuta dalla Russia per partecipare a questo strano programma. Io sono Matrioska, dove posso sistemarmi? Siete strani, siete tutti bloccati, non capisco… Siete un po’ strani, potete sboccare questo programma così noioso?”, ha detto la nuova, finta concorrente. Dopo averla osservata attentamente, Giucas Casella si rende conto di averla già vista. “Ma è Miriana”, esclama Giucas che poi ammette di essere cascato nello scherzo.



SCHERZO A GIUCAS – nella casa entra una nuova concorrente 😂 #gfvip pic.twitter.com/9PPf2XxYCK — ooo 𓃬 (@maledettotewpo) November 24, 2021





