Grande Fratello Vip 2021/ Il crollo di Miriana Trevisan dopo lo scontro con Raffaella Fico

Grande Fratello Vip 2021: Miriana Trevisan e lo sfogo con Davide

Lo scontro con Raffaella Fico e la successiva nomination ha scatenato il crollo di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Il giorno successivo alla diretta con Alfonso Signorini, Miriana si è lasciata andare alle lacrime mentre era in piscina con Davide Silvestri. “Ho una cosa con me stessa che mi dà fastidio, non prendo le distanze da certe cose”, dice Miriana in un momento di evidente fragilità. Davide prova a capire e Miriana spiega di non sentirsi totalmente a proprio agio all’interno della casa non riuscendo a capire determinate dinamiche.

L’argomento si sposta così su Raffaella Fico con cui non riesce a trovare un punto d’incontro. “Mi hai mai chiesto chi sono? Se tu mi dici che il mio sorriso è falso vuol dire che non ho nessun mezzo per avvicinarmi. Neanche la gentilezza. Quello che vedono da fuori è una sorta di falsità, non sei chiara. Inizi dieci discorsi e non ne finisci uno, non si capisce se ti vuoi raccontare per farti vedere o se ti vuoi raccontare davvero”, spiega Miriana.

Grande Fratello Vip 2021: lo sfogo di Jessica Selassiè

Dopo la puntata, per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 arriva il momento di sfogarsi. Nelle scorse ore, Jessica Selassiè si è sfogata in merito all’eliminazione di Samy Youssef ammettendo di essere felice che sia stato lui a dover lasciare la casa. “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa”, ha detto Jessica.

Quello della principessa Selassiè è stato uno sfogo durissimo. Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda lunedì 11ottobre ci sarà un confronto tra il modello e Jessica?



